آیت الله هاشمی واقعیت انکار ناپذیر تاریخ و مغز متفکر انقلاب بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مجتبی قائدامینی صبح پنجشنبه در مراسم ارتحال آیت الله هاشمی که با حضور گروههای مختلف مردم در مسجد صاحب الزمان شهر رازمیان برگزار شد با اشاره به تجلیل مقام معظم رهبری، رئیس جمهور و آیت الله جوادی آملی و بسیاری دیگر از بزرگان از مقام رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: قرآن اولین و مهم ترین شاخص ارزش هرکسی را در تقوا می داند و آیت الله هاشمی رفسنجانی نمونه بارز تقوای الهی بود و در تمام عمرش برای خدا، قرآن و اسلام قدم برداشت و ذره ای از حدود الهی پا فراتر نگذاشت.

وی با اشاره به مقام علمی و دینی آیت الله هاشمی اظهار داشت: شخصیت سیاسی و مدیریت آن مرحوم آنقدر بزرگ بود که بعد فرهنگی وعلمی آن را تحت الشعاع قرار داد.

مشاور استاندار در امور روحانیون، جهاد در راه خدا و تلاش در راه پیروزی انقلاب و حفظ دستاوردهای آن در دوران دفاع مقدس را از دیگر ابعاد شخصیتی آیت الله هاشمی عنوان و اضافه کرد: آن مرحوم در همه مسایل جنگ را اداره می کرد و در زمان ضرورت پذیرش قطعنامه و تصمیم مجلس خبرگان مبنی بر معرفی مقام معظم رهبری به عنوان جانشین امام راحل نقش موثری داشت که از دیگر خدمات وی به انقلاب اسلامی محسوب می شود.

حجت الاسلام امینی در ادامه با بیان اینکه آیت الله هاشمی برای اندیشه انسان حرمت قائل بود و آزاد اندیش فکر می کرد خاطر نشان کرد: ایشان در مقام تصمیم گیری قایل به این بود که ملاک حرف رهبری است اما قبل از تصمیم رهبری باید آزادی عقیده باشد و این ذات انقلاب اسلامی است.

وی از راه اندازی مترو، صنعت پتروشیمی و دانشگاه آزاد از جمله خدمات ماندگار آیت الله هاشمی یاد و تصریح کرد:آن مرحوم همواره محور وحدت در گروههای سیاسی بود و اعتقاد داشت باید با روحیه اعتدال از تمامی ظرفیت ها استفاده کنیم.

مشاور استاندار در امور روحانیون با اشاره به حمایت های آیت الله هاشمی از دولت تدبیر و امید گفت: ایشان طی سال های اخیر خواسته ها و تمایلات خود را در قالب دولت آقای روحانی می دید و به همین دلیل بود که با دلبستگی تمام از دولت دفاع کرد.

حجت الاسلام امینی با اشاره به شکنجه های آیت الله هاشمی در زندان های دوران قبل از انقلاب افزود : اهانت های آگاهانه و نا آگاهانه به ایشان یکی از سخت ترین دوران های زندگی وی بود و همه ما باید به کسی که مقبول امام، رهبری و مردم بود احترام بگذاریم و حضور پر شور مردم در مراسم تشییع یار دیرین امام وانقلاب نشان داد چهره هاشمی به عنوان رکن انقلاب چه بخواهند و چه نخواهند ماندگار شد.

مشاور استاندار در امور روحانیون با بیان اینکه آیت الله هاشمی در اوج سیاست درس اخلاق داد گفت : ایشان همانطور که شکنجه ها را تحمل کرد در مقابل ناسزا ها، تهمت ها و نیش زبان ها سکوت کرد تا وحدت، برادری و انسجام داشته باشیم و به امام، رهبری، شهدا، انقلاب و اسلام فکر کنیم و قدر داشته هایمان را بدانیم.

وی ادامه داد: آیت الله هاشمی همه تیر ها را به جان خرید ولی برای عظمت انقلاب و نظام جمهوری اسلامی نرنجید تا همه از این نقش انسانی و اخلاقی درس بگیریم و در میدان باشیم.

حجت الاسلام رضایی دبیر شورای روحانیت بخش رودبار الموت غربی هم در این مراسم با اشاره به ویژگی های علمی، دینی، مدیریتی و سیاسی آیت الله هاشمی حضور باشکوه در مراسم تشییع آن مرحوم را نشان دهنده قدرشناسی مردم از خدمات ارزنده وی اعلام کرد.

قرائت قرآن و مداحی از دیگر برنامه های مراسم ارتحال آیت الله هاشمی بود که با حضور اقشار مختلف مردم در شهر رازمیان برگزار شد.

