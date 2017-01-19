قوانین بانکی تناسبی با اقتصاد مقاومتی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، میر حمایت میرزاده شامگاه چهارشنبه در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان اردبیل تصریح کرد: مناطق محروم با وضعیت فعلی به سختی میتوانند روی توسعه را ببینند و سیاستهای اقتصاد مقاومتی در این مناطق به دلیل موانعی اجرا نمیشود.
وی افزود: ازجمله اینکه قوانین دست و پاگیر متناسب با اقتصاد مقاومتی نیست و در بیشتر مواقع به مانعی در مقابل آن تبدیل شده است.
نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: قوانین بانکی نیز تناسبی با اقتصاد مقاومتی ندارد و ما شاهد برخی بیمهری از سوی بانکها هستیم.
به گفته میرزاده علاوه بر این از سویی اقتصاد مقاومتی به صادرات تأکید دارد اما از سویی حجم قابلتوجهی واردات را شاهدیم که این تناقض باید حلوفصل شود.
وی همچنین خطاب به وزیر نیرو در این جلسه به برخی پروژههای ناموفق در گرمی اشاره کرد و افزود: متأسفانه پروژههایی اجرا شده اما مورد استفاده نیست.
نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی به رها شدن ساختمان گمرک آزادلو گرمی به مدت چندین سال و سد کله سر اشاره کرد و افزود: میلیاردها تومان در این پروژهها هزینه شده اما مورد استفاده نیست.
میرزاده محرومیت شهرستان گرمی را قابلتوجه خواند و تأکید کرد: برای خاتمه دادن به این محرومیت میبایست به توزیع عادلانه امکانات توجه ویژه داشت.
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