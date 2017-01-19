به گزارش خبرنگار مهر، شکور پور حسین شامگاه چهارشنبه در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان اردبیل تصریح کرد: کارشناسان می‌گویند این سد توان اشتغال‌زایی برای ۲۰ هزار نفر را دارد.

وی با اذعان به بهره‌برداری از ۱۲ هزار هکتار از این مجموعه در دهه فجر امسال متذکر شد: متأسفانه این بهره‌برداری در وضعیتی است که سد هنوز نظام بهره‌برداری ندارد و مشخص نیست با این روند اشتغال پیش‌بینی شده محقق می‌شود یا نه.

نماینده مردم پارس‌آباد و بیله سوار در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: بی‌شک بی‌توجهی به این موضوع مشکلات و اعتراضاتی را به دنبال خواهد داشت و لازم است نسبت به تعیین نظام بهره‌برداری پروژه‌ای با این عظمت اقدام کرد.

پور حسین همچنین به ضرورت تعیین تکلیف کشت و صنعت مغان اشاره و تصریح کرد: چه واگذاری و چه اجاره درخواست ما تعیین تکلیف این پروژه است بطوریکه درخواست مقبولی برای اجاره کشت و صنعت مطرح شده که لازم است نهایی شده و ظرفیت‌هایی این چنینی بلاتکلیف نباشد.

وی همچنین با تأکید به ضرورت تکمیل تصفیه‌خانه پارس‌آباد متذکر شد: انتظار ما از وزارت نیرو شفاف‌سازی آلودگی رود ارس است؛ چرا که اگر این آلودگی وجود دارد تعهدات بین‌المللی ارمنستان ایجاب می‌کند که اقامه دعوی کنیم.

نماینده مردم پارس‌آباد و بیله سوار در مجلس شورای اسلامی با اشاره به شیوع سرطان در این منطقه خواستار اعلام نظر شفاف وزارت نیرو در خصوص آلودگی این رودخانه مرزی شد.

پور حسین همچنین خواستار نوسازی شبکه آبی پارس‌آباد و سکونتگاه غیررسمی زیر نهر تراب شد و بیان داشت: مطالبه دیگر مردم منطقه خسارت‌های سرمازدگی چغندرقند است.

وی افزود: قرار بود این مطالبه از محل ماده ۱۲ پرداخت شود اما تاکنون پرداخت نشده و مردم به جد درخواست دارند که این خسارت تأمین شود.

نماینده مردم پارس‌آباد و بیله سوار در مجلس شورای اسلامی همچنین ایجاد بندر خشک و خط ریلی در این منطقه را اقدام قابل‌توجهی دانست و پیگیری منطقه آزاد تجاری را نیز از برنامه‌های نمایندگان عنوان کرد.

پور حسین گفت: ایجاد منطقه هم مخالفان جدی و هم موافقان دو آتشه دار و لازم است دولت به مجلس کمک کند تا طرح مصوب شود.