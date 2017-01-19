قزوین مجری پروژه ارزشیابی کتاب های نونگاشت پایه دهم شد

خیرالله رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به منظور نقد و بررسی کتب مذکور با هدف شناسایی و احصاء مشکلات کتاب در حین اجرا، ۵ گروه کانونی تشکیل شدند.

وی اضافه کرد: این گروه ها شامل دبیران مجرب، مدرسین استانی، سرگروه های آموزشی دروس مربوطه، مسؤولین کمیته راهبری دروس و اساتید و مدرسین دانشگاه هستند که طی نشست های تخصص با استفاده از شاخص های موجود به نقد و بررسی کتب از منظر ساختار و محتوا، یاد گیرنده، شرایط اجرا و شاخص های هنری و زیبا شناسی می پردازند.

رحمانی خاطر نشان کرد: با توجه به تجربه موفق استان قزوین در اعتبارسنجی کتب نونگاشت، انتظار می رود با همکاری گروه های کانونی همه مشکلات کتب از منظر محتوا و ساختار و اجرا، استخراج و برای سال آینده کتاب با ویژگی های مطلوب در اختیار دانش آموزان قرار گیرد.

معاون پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انسانی قزوین تصریح کرد: اجرای آزمایشی یک ساله کتب نونگاشت را فرصتی برای بهسازی آن از هر نظر است، در این کارگروه تخصصی حدود ۶۰ دبیر، مدرس و سرگروه آموزشی حضور فعال دارند.