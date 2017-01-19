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۳۰ دی ۱۳۹۵، ۹:۰۰

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی:

عقلانیت نسل جوان را مستعد پذیرش عصر ظهور می کند

عقلانیت نسل جوان را مستعد پذیرش عصر ظهور می کند

بیرجند - مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی گفت: عقلانیت و شناخت نسل جوان را مستعد پذیرش عصر ظهور می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام کاظم لطفیان صبح پنج شنبه در آیین افتتاحیه کارگاه آموزشی آشنایی با مسائل جهان اسلام در شهرستان نهبندان بیان کرد: تمدن اسلامی در سایه همدلی امت اسلامی برقرار و تداوم آن نیز در پرتو همگرایی جهان اسلام امکان پذیر خواهد بود.

وی شناخت منطقی پیروان مذاهب اسلامی از یکدیگر را زمینه ساز همگرایی جهان اسلام دانست.

حجت الاسلام لطفیان افزود: استعمار جهانی تلاش فراوانی برای ایجاد تفرقه و اختلاف مسلمین داشته و به عنوان حایل شناخت مسلمانان از یکدیگر ایفای نقش می کند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی بیان کرد: آرمان مه‍دویت یکی از مهم ترین مولفه هایی است که امت اسلامی را حول محور خود فراخوانده و هوشیاری آنان را در برخورد با دشمن مشترک افزایش می دهد.

وی نقش معلمان و فرهنگیان را بسیار مهم توصیف کرد و گفت: عقلانیت و شناخت در آموزش باید مورد توجه واقع شود چرا که نسل جوان از این طریق استعداد ورود به عصر ظهور را پیدا می کند.

کد مطلب 3881329

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