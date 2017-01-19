به گزارش خبرنگار مهر، بشیر خالقی شامگاه چهارشنبه در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان اردبیل تصریح کرد: با وجود اینکه این دو شهرستان منابع آبی غنی دارد اما پروژههای آبی به درستی اجرا نشده است.
وی افزود: سالانه ۵۰۰ میلیون مترمکعب از منابع آبی خلخال و کوثر به قزل اوزن میریزد و بهرهاش را به جای مردم این دو شهرستان محروم یکی از استانهای همسایه میبرد.
نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: در حال حاضر مطالعات آبرسانی هشت روستا از سال ۸۸ آغاز شده اما به اتمام نرسیده است.
به گفته خالقی سد گیوی از سال ۷۴ مطالعه و از سال ۸۲ عملیات ساخت آن آغاز شده اما اعتباری تأمین نمیشود که تملک اراضی به کشاورزان و ساکنان پرداخت شود.
وی تأکید کرد: تا این پول به مردم پرداخت نشده بهرهبرداری از سد شرعاً و عرفا صحیح نیست و لازم است به دلیل اهمیت موضوع این اعتبارات در کوتاهمدت تأمین شود.
نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی به معلق بودن زمان بهرهبرداری از سد بفراجرد با وجود هزینه کرد ۵۰۰ میلیارد تومانی اشاره کرد و گفت: متأسفانه وضعیت بهرهبرداری از سد نامشخص است.
خالقی همچنین به مشکلات روشنایی خلخال و کوثر اشاره کرد و افزود: لازم است مسئولان یک بار در شب به این دو شهرستان سفر کنند تا مشاهده کنند که عوض کردن چند عدد لامپ به معضل تبدیل شده است.
وی به وضعیت نامناسب معادن خلخال و کوثر نیز تأکید کرد و گفت: متأسفانه سنگ معدن ما به جای ایجاد ارزشافزوده سر از ایتالیا در میآورد و این روند قابلقبول نیست.
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