وابستگی امداد به دولت بایدکاهش یابد/هدایت زکات وفطریه به سمت فقرا

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز فتاح در دیدار با آیت الله خاتمی امام جمعه زنجان با بیان اینکه حدود ۲۲ هزار خانوار در استان زنجان تحت پوشش کمیته امداد هستند، افزود: این تعداد خانوار حدود ۴۰ هزار نفر جمعیت را شامل می شوند.

وی ادامه داد: از جمعیت کل کشور حدود ۶ درصد تحت پوشش کمیته امداد هستند که این آمار در استان زنجان کمتر از میانگین کشوری است زیرا در زنجان حدود ۴ درصد مردم تحت پوشش این نهاد حمایتی هستند.

رئیس کمیته امداد با تاکید بر اینکه زنجان شهر دیانت و سرآمد دینداری است، اضافه کرد: زنجان باید الگوی کشور در محرومیت زدایی و کاهش فقر باشد وانتظار داریم با توجه به ظرفیت‌ها، آمار افراد تحت پوشش در زنجان از این میزان هم کمتر شود.

فتاح خاطرنشان کرد: فلسفه کمیته امداد ایجاد خودکفایی و بازگرداندن عزت نفس به مددجویان است و در همین راستا به دنبال این هستیم با ارائه وام قرض الحسنه و آموزش اشتغال، مددجویان را از پوشش خارج کنیم. همچنین صندوق قرض الحسنه امداد ولایت در حال گسترش است تا با پرداخت وام بدون سود و بازپرداخت درازمدت به مددجویان، بخشی از مشکل اشتغال این افراد حل شود.

وی گفت: نگاه کمیته امداد اداری نیست زیرا معتقدیم بحث فقرزدایی و رسیدگی به امور محرومان با اقدامات اداری معمول قابل حل نیست و نیاز به کار انقلابی داریم.

رئیس کمیته امداد مسکن را مهمترین مشکل مددجویان دانست و ادامه داد: تا زمانی که مشکل مسکن حل نشود، زندگی مددجویان فاقد مسکن حل نمی شود. کمیته امداد آمادگی دارد در صورت تامین زمین و مجوزهای لازم از سوی نهادهای استانی، احداث مسکن برای مددجویان را با استفاده از اعتبارات امداد برعهده بگیرد.

فتاح با تاکید بر اهمیت استفاده از کمک‌های مردمی در کاهش فقر در کشور افزود: فلسفه زکات این است که به نیازمندان پرداخت شود که این مهم امسال با عنایت ائمه جمعه در برخی استانها از جمله زنجان محقق شده است. در حال حاضر بیش از ۶۰ درصد از زکات پرداخت شده توسط مردم در جایگاه واقعی خود که کمک به نیازمندان است هزینه می شود و مابقی در اولویتهای بعدی زکات به کار می رود.

می توانیم منتظر کمک‌های دولتی باشیم

رئیس کمیته امداد اظهار کرد: انتظار داریم که در موضوع زکات به اصل دین توجه شود. اولویت را خداوند به نیازمندان اختصاص داده است و ما نباید این اولویت‌ها را عوض کنیم.

وی به نقش مردم در فقرزدایی اشاره کرد و گفت: نمی توانیم منتظر کمکهای دولتی باشیم زیرا درآمدهای دولت متغیر است وسلیقه ها متفاوت است. کمیته امداد باید از سوی دولت و مردم حمایت شود اما باید وابستگی ما به دولت کمتر شود. از نظر ما راهکار اصلی کاهش فقر زکات است اما در حال حاضر به نسبت میزان تولیدات کشاورزی در کشور زکات پرداخت نمی شود. البته همه مردم به موضوع زکات معتقدند اما ما باید تبلیغات بیشتری انجام دهیم و آگاهی رسانی را افزایش دهیم.

فتاح ادامه داد: دولت باید به مسائل بهداشت، مسکن و آموزش مردم رسیدگی کند و کمک‌های مردمی در راستای معیشت مردم هدایت شود اما در حال حاضر بخش زیادی از کمک‌های مردم به حوزه های بهداشت و آموزش واریز می شود.

وی با انتقاد از سرریز مشکلات اجتماعی و اقتصادی جامعه به کمیته امداد تاکید کرد: وقتی بیکاری و طلاق افزایش می یابد این محرومیت عارضی است که باید در جایگاه دیگری حل شود. کمیته امداد باید روی ایتام و زنان بی سرپرست متمرکز باشد تا به صورتی آبرومندانه آنان را از فقر خارج کند.

رئیس کمیته امداد با اشاره به اجرای طرح شوق زیارت برای مددجویان کمیته امداد اضافه کرد: باید به شرایطی برسیم که دیگر هیچ زیارت اولی در هیچ کجای کشور نداشته باشیم.

زکات باید در مسیر کاهش فقر استفاده شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله خاتمی در این دیدار با اشاره به ظرفیتهای بالای استان زنجان گفت: اقدامات خوبی در این استان انجام شده است اما ظرفیت‌های بیشتری برای فقرزدایی وجود دارد.

وی افزود: زکات باید در مسیر کاهش فقر استفاده شود و در دوره جدی کمیته امداد این مهم در حال تحقق است.

امام جمعه زنجان ادامه داد: اگر به فتوای مراجع در بحث فطریه عمل شود و به نیازمندان پرداخت شود، بخش زیادی از مشکلات کم می شود.

آیت الله خاتمی اضافه کرد: موسسات خیریه زیادی در سطح استان فعالیت دارند که به آنها توصیه کرده ایم مبالغ جمع آوری شده را در کمک به فقرا اختصاص دهند.

وی خاطرنشان کرد: در کنار عبادت بدنی باید عبادت مالی هم مورد توجه قرار گیرد تا همه دست در دست هم بدهیم و مشکل مسکن و معیشت محرومان را حل کنیم.