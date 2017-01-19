برنامه های پرورشی در راستای ارتقاء سلامت روان دانش آموزان باشد

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله حسینی صبح پنجشنبه در سومین جلسه توانمند سازی معاونان و مربیان پرورشی مدارس با عنوان حبات طیبه که در سالن جلسات اداره کل آموزش و پرورش برگزار شد با اشاره به نقش ها و وظایف مشاوره ای همه کارکنان در نظام آموزش و پرورش، بر اهمیت ارتقای سلامت روانی و راهکارهای ارتباط مؤثر با دانش آموزان در مدرسه تاکید کرد.

رئیس اداره مشاوره تحصیلی و تربیتی قزوین تصریح کرد: برنامه های مربیان پرورشی در مدارس باید در راستای ارتقاء سلامت روان دانش آموزان باشد.

وی افزود: اگر می خواهید دانش آموز در نماز جماعت حضور و مشارکت فعال داشته باشد پژوهش ها نشان داده که درگام اول اطلاعات درست و صحیح به آن ها داده شود و درگام دوم زمینه و بستر لازم برای افزایش انگیزه بیشتر برای دانش آموزان در مدارس فراهم شود.

حسینی خاطر نشان کرد: گام سوم به خلق و خو و روحیات آنان توجه شود، در گام چهارم باید نگرش ها و باورهای صحیح و درست در آنان ایجاد شود و اگر همه عوامل و نیروی انسانی مدارس به شیوه صحیح و با دقت عمل برنامه ها و استراتژی ها را بر اساس توجه به نیازهای دانش آموزان به کارگیرند، ارتقای سلامت روان نتیجه خواهد داد و دانش آموزان خودجوش و فعال در برنامه ها مشارکت می کنند.

رضا موسی خانی کارشناس مسئول مشاوره استان نیز در سخنانی ضمن توجه به اهمیت و ضرورت موضوع ارتباط کودکان و نوجوانان چگونگی و راهکارهای نفوذ در دنیای کیفی دانش آموزان براساس نظریه نوین روان شناسی واقعیت درمانی (انتخاب) «ویلیام گلاسر» مطالبی را شرح داده و به سوالات همکاران پاسخ گفت.