همایش «بحران آب» در داراب برگزار شد

ایوب ارجمند مزیدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: این همایش با هدف بررسی چالش ها و مشکلات موجود در حوزه منابع آب شهرستان و ارائه پیشنهادات و راهکارهای موثر در راستای برون رفت از این بحران در داراب برگزار شد.

وی با تاکید بر نهادینه شدن فرهنگ استفاده از منابع آب با کاربری های مختلف(کشاورزی، صنعت و بهداشت) در میان بهره برداران از این منبع ارزشمند حیاتی شد و بیان کرد: حفظ منابع باقیمانده آب ضروری است.

مدیر امور آب داراب خاطرنشان کرد: تغییر روش آبیاری، استفاده از تکنولوژی های جدید و بالابردن راندمان کارایی مصرف آب (تولید به ازا واحد آب مصرفی) از راهکارهای مفید و موثر در جهت مقابله با بحران آب است.

برگزاری جشنواره استعدادیابی هندبال در جهرم

دومین جشنواره استعدادیابی هندبال در شهرستان جهرم برگزار شد.

عبدالرحیم خداجو در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: این جشنواره به همت کمیته استعدایابی هیأت هندبال شهرستان جهرم و در مقطع سنی ۸ تا ۱۰ سال برگزار شد.

وی افزود: در این جشنواره که ۸۰ نفر از دانش آموزان ابتدایی شرکت داشتند، ضمن استعدادیابی آنها ۲۰ نفر جهت حضور در تمرینات تیم هندبال انتخاب شدند.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان جهرم بیان کرد: این دومین جشنواره استعدادیابی هندبال در سال ۹۵ بود که با همکاری اداره آموزش و پرورش جهرم انجام شد.

رقابت های والیبال شهرستان های شمال فارس برگزار شد

رقابت های والیبال منطقه شمال فارس با حضور ۱۰ تیم برگزار شد.

این مسابقات با حضور ۱۰ تیم از شهرهای آباده، اقلید، بوانات، پاسارگاد، ارسنجان، قادرآباد و خرم بید در دو گروه برگزار شد.

تیم های شرکت کننده در این مسابقات به صورت دوره ای با هم به رقابت پرداخته و در پایان تیم آباده با غلبه بر رقیبان خود به مقام نخست رسید.

همچنین تیم قادر آباد نایب قهرمان وعنوان تیم اخلاق نیز به تیم اقلید رسید.