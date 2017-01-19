گلستان ظرفیت ذخیره استخراج نفت و گاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله قره خانی شامگاه چهارشنبه در جمع اصحاب رسانه درباره برنامه ششم توسعه اظهار کرد: در این برنامه افزایش یک‌میلیون تنی تولید نفت و ۲۵۰ میلیون مترمکعبی گاز پیش‌بینی‌شده است.

وی افزود: هم‌اکنون تنها دو درصد از سوخت کشتی‌های خلیج‌فارس توسط ایران تأمین می‌شود که این رقم در برنامه ششم توسعه ۵۰ درصد دیده‌شده که با کمک بخش خصوصی می‌تواند سهم ما در این حوزه را به بیش از هشت میلیارد دلار برساند.

نماینده مردم علی‌آبادکتول و بخش کمالان در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در برنامه ششم میزان تولید برق کشور ۲۵ هزار مگاوات پیش‌بینی‌شده که پنج هزار مگاوات آن انرژی نو و تجدید پذیر اعم از خورشیدی، بادی، ژئو نرمال و زیست‌توده است.

قره خانی تصریح کرد: تولید ۱۵۰ میلیون تنی پتروشیمی و ۲۷ فازی تولید گاز در پارس جنوبی هم از دیگر برنامه‌های تعیین‌شده در برنامه ششم توسعه است که حداقل سرمایه‌گذاری ۵۰ میلیارد دلاری در بخش گاز و سایر بخش‌های این حوزه را به همراه دارد.

اکتشاف نفت و گاز در شمال گلستان

وی ادامه داد: بر اساس داده‌های لرزه‌نگاری دوبعدی و سه‌بعدی و همچنین محاسبات علمی گلستان دارای ذخایر نفت و گاز است و امیدواریم نتایج اکتشافات گاز در «کپی داغ» در شمال گلستان به سمت‌وسوی بهره‌برداری و استقرار صنایع تبدیلی برود.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: همچنین در یک مرحله حفاری در «صوفیکم» انجام شد اما عمقی نبود و با وزیر صحبت شده و در برنامه ششم اکتشافات نفت و گاز گلستان در برنامه دیده‌شده است.

قره خانی از انجام مطالعات زمین‌شناسی در «قزل تپه» در گلستان خبر داد و خاطرنشان کرد: ترکیبات متخلخل حاکی از آمادگی گلستان برای ذخیره‌سازی گاز دارد و این موضوع به مناقصه گذاشته‌شده و اگر سرمایه‌گذار داشته باشیم ظرفیت تزریق گاز، انجام اکتشافات و استخراج و پالایش نفت در گلستان وجود دارد و می‌توانیم در زمان نیاز مصرف کنیم.

وی بیان کرد: هم‌اکنون تنها از حرارت نیروگاه علی‌آبادکتول استفاده می‌شود و در برنامه ششم سیکل ترکیبی (بخار) و تولید ۵۰۰ مگاوات برق در آن دیده‌شده که با اضافه شدن آن زیرساخت‌های برق گلستان تأمین می‌شود.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی همچنین از تأمین اعتبار ۴۰۰ میلیون یورویی آن از طریق تسهیلات صندوق توسعه ملی خبر داد و گفت: مطالعات انرژی خورشیدی و نصب پنل های آن در دونقطه استان انجام‌شده و با پیگیری نمایندگان استان بخشی از سدهای استان گلستان که قبلاً تخصیص آب آن از سوی خراسان شمالی قطع‌شده بود احیاء شده و سد زده می‌شود.

قره خانی افزود: سد شصت کلا و نرماب مینودشت و تسهیلات ۱۰۰ میلیون دلاری بانک توسعه اسلامی از طریق فاینانس برای پایاب سد کبودوال و زرین گل در علی‌آبادکتول پیش‌بینی‌شده است.

به گفته نماینده مردم علی‌آبادکتول و بخش کمالان در مجلس شورای اسلامی با اجرای برنامه ششم توسعه شاهد تحول عظیم در حوزه‌های مختلف در استان خواهیم بود.