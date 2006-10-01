به گزارش خبرگزاري مهر، ابراهيم صافي عكاس و داور بخش طبيعت و منظره نگاري دهمين دوسالانه عكس گفت: "مهم ترين مسئله اي كه من با ديدن آثار رسيده به دوسالانه عكس با آن مواجه شدم اين بود كه جامعه عكاسي كشور نيازمند ارتقاء سطح آموزش است تا در كنار استعداد و امكانات و تجهيزات مناسب بتوانيم عكس هاي حرفه اي تر داشته باشيم."

وي اضافه كرد: "در بخش طبيعت و منظره نگاري عكس هاي زيادي ديديم كه در بخشي از آنها مسئله كمبود آموزش احساس مي شد. انتظار مي رود با علاقه اي كه در عكاسان وجود دارد و وقت و هزينه اي كه صرف مي شود با آموزش مناسب عكس هاي بهتري در آينده داشته باشيم."

صافي اظهار اميدواري كرد با بالارفتن سطح آموزش عكاسي در كشور به سطحي از عكاسي حرفه اي برسيم كه در دوسالانه هاي آتي داوران به دليل سطح بالاي آثار ناگزير شوند روزهاي متوالي به داوري، تامل و اجماع بر سر برگزيدگان بپردازند. ضمن اينكه براي دوسالانه عكس ايران بايد ضوابطي در نظر گرفته شود كه هر عكسي وارد رقابت نشود و تنها آن تعداد عكس وارد مرحله داوري شود كه از متوسط كيفيت و استانداردهاي يك عكس برخوردار باشد.

صافي درباره نحوه داوري هاي اين دوره از دوسالانه عكس ايران گفت: "تخصصي بودن داوري ها در بخش هاي مختلف از جمله نكات مثبت دوسالانه عكس امسال است. در بخش طبيعت و منظره نگاري ما پنج داور بوديم كه تلاش كرديم به يك نقطه نظر واحد در مورد سياست انتخاب آثار برگزيده چه در بحث پنج اثر برتر و چه در بخش نمايشگاهي برسيم و آن عكس هايي انتخاب نهايي بود كه همه داوران روي آنها نظر مثبت داشتند."

داور دهمين دوسالانه عكس ايران افزود: "پيشنهاد من براي بهتر برگزار شدن دوسالانه عكس ايران اين است كه پيش از دريافت آثار جزوه آموزشي يا لوح فشرده اي در خصوص تعاريف هر بخش تخصصي عكاسي، ويژگي و استانداردهاي يك عكس خوب و چاپ مناسب منتشر و در اختيار علاقمندان شركت در دوسالانه عكس قرار داده شود تا آنها هر عكسي را ارسال نكنند. اگر دبير خانه دوسالانه در طول سال فعال باشد امكان آموزش بيشتر براي عكاسان فراهم خواهد شد."

صافي خطاب به عكاسان جوان و علاقمندان به عكاسي گفت: "من توصيه مي كنم در زمينه آموزش عكاسي حرفه اي گام بردارند و همواره منتظر نباشند ديگران به ويژه دولت خدماتي را در اين زمينه ارائه كند. براي عكس خوب گرفتن بايد زياد عكس ديد و زياد عكس گرفت."