به گزارش خبرنگار مهر، علیاصغر فاضلی صبح پنجشنبه در نشست با گروه خبری فجر گلستان که در گرگان برگزار شد، گفت: انقلاب اسلامی ما مبتنی بر بینش عمیق توحیدی و الهام گرفته از انقلاب سرخ حسینی بود.
وی بابیان اینکه پاکترین و معتقدترین مردم آن دوران در مقابل رژیم پهلوی سینه سپر کردند، تصریح کرد: در همین راستا تجلیل از مقام شامخ این شهیدان و خانوادههای آنان را در دستور کار قراردادیم و در ایام دهه فجر از ۴۴ خانواده شهدای انقلاب تجلیل میکنیم.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران گلستان گفت: ۱۳ دستگاه عضو کمیته ایثارگران به ریاست اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران هستند که برنامههای دهه فجر را با دو محوریت دنبال میکنند.
فاضلی افزود: هدف کمیته ایثارگران زنده نگهداشتن یاد و خاطره شهدای انقلاب و ارتباط با نخبگان و صاحبنظران فرهنگی برای انجام هرچه بهتر برنامههای فرهنگی است.
وی تصریح کرد: ادارات جهاد کشاورزی، ناجا، نزاجا، حفظ آثار، شهرداری، آموزشوپرورش، سازمان تبلیغات، دانشپژوهان ایثارگر، نماینده کانون زندانیان سیاسی و ... اعضای کمیته ایثارگران است.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران گلستان گفت: گردهمایی خانواده و زندانیان سیاسی زمان قبل از انقلاب ، دیدار از ۴۴ خانواده شهید زمان انقلاب، مهمانی لالهها ازجمله برنامههایی است که در دهه فجر برگزار میشود.
فاضلی در رابطه با برنامه مهمانی لالهها تصریح کرد: این برنامه در ۲۹۲ گلزار استان به یاد شهدای انقلاب برگزار میشود.
وی گفت: دعوت از خانواده شهدا و مردم شهیدپرور برای حضور در برنامههای انقلاب اسلامی، گلباران مزار شهدا در ۲۲ شهر، تعویض پرچم مطهر قبور شهدا، برپایی غرفههای فرهنگی در گلزار شهدا، برگزاری یادواره شهدای مدافع حرم، دانشجویی، دانشآموزی، اقشار و اصناف و ... از دیگر برنامههای دهه فجر است.
فاضلی تصریح کرد: ویژهبرنامه تجلیل با میثاق با امام راحل، برگزاری نمایشگاه دست آوردهای نخبگان، اعزام فجر آفرینان و زندانیان سیاسی به مدارس شاهد و ایثارگر برای ایراد سخنرانی و ... برنامههای دیگر دهه فجر است.
وی گفت: روز ۱۴ بهمن تعدادی از پزشکان برای ویزیت به درب خانه شهدا میروند و تصمیم داریم مکانی برای اسکان متخصصان مختلف و ویزیت مردم انتخاب کنیم.
فاضلی افزود: معرفی دست آوردهای انقلاب اسلامی از طریق برنامه قاصدک از شبکههای مختلف سیما پخش میشود.
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