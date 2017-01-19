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۳۰ دی ۱۳۹۵، ۹:۵۹

مسوول دفتر فنی میراث فرهنگی گلستان:

زیر ساخت محوطه تاریخی خالد نبی ساماندهی می شود

زیر ساخت محوطه تاریخی خالد نبی ساماندهی می شود

گرگان- مسوول دفتر فنی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری استان گلستان از ساماندهی زیر ساخت های محوطه تاریخی خالد نبی شهرستان کلاله خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور فرهنگی میراث فرهنگی گلستان، جابر کریمی اظهار کرد: با توجه به ساماندهی محوطه تاریخی خالد نبی در سال ۱۳۹۵ مبلغ سه میلیارد و ۸۶۰ میلیون ریال به ساماندهی این محوطه تخصیص یافت.

وی افزود: مبلغ یک میلیارد و ۷۸۰ میلیون ریال به زیر سازی و آسفالت و مبلغ یک میلیارد و ۸۹۰ میلیون ریال به احداث ساختمان نگهبانی و حصار کشی محوطه تاریخی خالد نبی تعلق گرفته است.

وی با اشاره به فعالیت های انجام شده در سنوات گذشته محوطه خالد نبی یاد آور شد: سرویس بهداشتی و ۶ واحد زایرسرا به همراه تاسیسات کامل در این محوطه ساماندهی شده است.

کریمی بیان کرد: زیر سازی کل مسیر دسترسی به زیارتگاه خالد نبی به طول هفت کیلومتر و احداث آبراهه و کانال انتقال آب های سطحی با اعتبار ۶ میلیارد و ۸۵۰ میلیون ریال از فعالیت های انجام شده در محوطه تاریخی خالد نبی است.

مسوول دفتر فنی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان در پایان ابراز امیدواری کرد با کامل شدن زیرساخت های گردشگری شاهد حضور بیشتر گردشگران در این محوطه تاریخی و کم نظیر استان باشیم.

کد مطلب 3881364

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