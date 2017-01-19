زیر ساخت محوطه تاریخی خالد نبی ساماندهی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور فرهنگی میراث فرهنگی گلستان، جابر کریمی اظهار کرد: با توجه به ساماندهی محوطه تاریخی خالد نبی در سال ۱۳۹۵ مبلغ سه میلیارد و ۸۶۰ میلیون ریال به ساماندهی این محوطه تخصیص یافت.

وی افزود: مبلغ یک میلیارد و ۷۸۰ میلیون ریال به زیر سازی و آسفالت و مبلغ یک میلیارد و ۸۹۰ میلیون ریال به احداث ساختمان نگهبانی و حصار کشی محوطه تاریخی خالد نبی تعلق گرفته است.

وی با اشاره به فعالیت های انجام شده در سنوات گذشته محوطه خالد نبی یاد آور شد: سرویس بهداشتی و ۶ واحد زایرسرا به همراه تاسیسات کامل در این محوطه ساماندهی شده است.

کریمی بیان کرد: زیر سازی کل مسیر دسترسی به زیارتگاه خالد نبی به طول هفت کیلومتر و احداث آبراهه و کانال انتقال آب های سطحی با اعتبار ۶ میلیارد و ۸۵۰ میلیون ریال از فعالیت های انجام شده در محوطه تاریخی خالد نبی است.

مسوول دفتر فنی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان در پایان ابراز امیدواری کرد با کامل شدن زیرساخت های گردشگری شاهد حضور بیشتر گردشگران در این محوطه تاریخی و کم نظیر استان باشیم.