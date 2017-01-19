نیازمند حمایت خیران از حوزه امدادی جهرم هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن زارعیان در حاشیه برگزاری کارگاه آموزش حوادث در کوهستان که با حضور آتش نشانان جهرم برگزار شد در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به وجود حوادثی همچون سقوط در چاه و نیاز آتش نشانان به آموزش های در مواجهه با این گونه سوانح، ضروت آشنایی و آمادگی هر چه بهتر نیروهای امدادی احساس می شود.

وی با اشاره به کمبود تجهیزات و امکانات آتش نشانی جهرم در سوانح لزوم ورود و حمایت خیرین از این سازمان که اقدامات آن در راستای نجات جان مردم از سوانح و بالایای طبیعی و غیر طبیعی است، افزود: در زمینه حوادث سقوط در چاه که چندین مورد در جهرم مشاهده شده نیازمند به تجهیز آتش نشانی به امکانات لازم هستیم که در این راستا تجهیزات ما برای حداقل ارتفاع ۳۰ متر کاربرد دارد.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی جهرم با اشاره به اینکه این دوره آموزشی در چهار سطح برگزار می شود، بیان کرد: با اتمام سطح یک این دوره آموزشی سطح دو نیز هفته آینده آغاز می شود.

زارعیان کمبود پرسنل را از مشکلات آتش نشانی جهرم برشمرد و از مسئولان شهری خواست تا نگاه ویژه ای به این سازمان داشته باشند.