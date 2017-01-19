به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا مهرجو صبح پنج‌شنبه در نشست بررسی مسائل و مشکلات صنعت و معدن شهرستان دشتی اظهار داشت: شهرستان دشتی در بخش‌های مختلف به‌ویژه صنعت و معدن از پتانسیل و مزیت‌های خوبی برخوردار است که نیاز به توجه ویژه دارد.

غلامرضا مهرجو افزود: فرصت‌های خوبی در کشور در پسا برجام در کشور ایجاد شد که باید از این فرصت به نحو مطلوب استفاده کرد.

وی بیان کرد: مزیت‌های رقابتی باید برای سرمایه‌گذاران تبیین و تشریح شود و در این زمینه اداره صنعت و معدن می‌تواند به خوبی ایفای نقش کند.

مهرجو ادامه داد: شهرستان دشتی یکی از قطب‌های کشاورزی استان محسوب می‌شود ولی در این بخش هیچ صنعتی مرتبط با بخش کشاورزی شکل نگرفته است.

وی با بیان اینکه کارخانه سیمان مند دشتی در آینده نزدیک به بهره‌برداری می‌رسد، ادامه داد: با راه‌اندازی این پروژه باید زمینه اشتغال نیروهای بومی شهرستان تضمین شود.

مهرجو یادآور شد: در دولت تدبیر و امید و در سطح استان نیز استاندار بوشهر توجه ویژه‌ای در خصوص سرمایه‌گذاری و فراهم کردن زمینه سرمایه‌گذاری در سطح استان دارد و تاکنون نیز اقدامات خوبی در این برداشته شده است.