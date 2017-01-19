بزرگراه رفسنجان - انار به نام آیت الله هاشمی رفسنجانی نامگذاری شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار رفسنجان چهارشنبه شب در این مراسم اظهار داشت: بزرگراه رفسنجان – انار که ۹۰ کیلومتر مسافت دارد، به پاس خدمات آیت الله هاشمی رفسنجانی به نام وی نامگذاری شد.

حمید ملانوری افزود: بعد از رحلت این عالم مجاهد، هر تجلیل و هر اقدامی از جمله نامگذاری اماکن عمومی از وی، تجلیل از دولت و نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

وی با بیان اینکه آیت الله هاشمی رفسنجانی بزرگمردی در تاریخ انقلاب اسلامی از خطه رفسنجان بود که اقدامات ارزشمند زیادی برای نظام انجام داد، افزود: آیت الله هاشمی رفسنجانی در سال ۱۳۱۳ در روستای بهرمان در یک خانواده مذهبی دیده به جهان گشود و در طول حیات خود همواره در پی کسب معارف الهی بود و اعتقاد راسخ دینی داشت و همواره پیرو ولایت فقیه بود.

وی اظهار کرد: آیت الله هاشمی رفسنجانی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی فرمانده جنگ بود و بعد از پیروزی انقلاب نیز در دوران سازندگی نقش های برجسته ای در کشور ایفا کرد.

فرماندار رفسنجان با بیان اینکه با پایان یافتن جنگ تحمیلی اولویت نظام، سازندگی کشور بود، تصریح کرد: آیت الله هاشمی رفسنجانی با صلاحدید دلسوزان نظام، امر مهم بازسازی و سازندگی در کشور را پذیرفت.

ملانوری بیان کرد: رهایی از اقتصاد وابسته به نفت و توجه به صادرات غیرنفتی و موفقیت های حاصله در این راه از افتخارات دوران سازندگی است ضمن اینکه در کنار رشد اقتصادی، رفاه اجتماعی نیز در این دوران ارتقا یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسمی همچنین با حضور فرماندار، شهردار و جمعی از مسئولین، میدان امیرکبیر شهر رفسنجان نیز به نام آیت الله هاشمی رفسنجانی تغییر پیدا کرد.