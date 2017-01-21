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۲ بهمن ۱۳۹۵، ۹:۵۷

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

دانشگاه کردستان مرجع همکاری با اقلیم کردستان عراق شد

دانشگاه کردستان مرجع همکاری با اقلیم کردستان عراق شد

رئیس دانشگاه کردستان گفت: این دانشگاه از سوی وزارت علوم به عنوان مرجع علمی و آموزشی کشور با دانشگاه های اقلیم کردستان عراق تعیین شده است.

فردین اخلاقیان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: باتوجه به موقعیت جغرافیایی و توانایی علمی و آموزشی دانشگاه کردستان وزارت علوم این دانشگاه را به عنوان پل ارتباطی علمی و آموزشی کشور با دانشگاه های اقلیم کردستان عراق انتخاب کرده است.

وی افزود: انجام فعالیت های علمی و آموزشی مانند همایش های مشترک، دوره های آموزشی مشترک، فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی مشترک، پذیرش دانشجو و تبادل استاد با دانشگاه های اقلیم کردستان عراق از طریق دانشگاه کردستان پیگیری خواهد شد.

رئیس دانشگاه کردستان خاطرنشان کرد: از یک سال گذشته روابط علمی و آموزشی دانشگاه کردستان با دانشگاه های اقلیم کردستان عراق توسعه یافته و درحال برنامه ریزی برای برگزاری دوره مشترک با این دانشگاه هستیم.

اخلاقیان گفت: برنامه داریم دوره آموزشی کامپیوتر در مقطع کارشناسی را با یکی از دانشگاه های مستقر در اقلیم کردستان عراق راه اندازی کنیم.

کد مطلب 3881381

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