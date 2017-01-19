نشست تخصصی «عکاسی متعهد» در رشت برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نشست تخصصی «عکاسی متعهد» شنبه (دوم بهمن ماه) در محل حوزه هنری گیلان برگزار می شود.

مهمان این نشست احسان باقری مدیر خانه عکسان ایران است.

علاقه مندان به شرکت در این نشست می توانند ساعت ۱۸ روز شنبه در محل حوزه هنری گیلان واقع در جنب پارک شهر، خیابان ملت حضور پیدا کنند.

این برنامه به همت خانه عکاسان ایران (حوزه هنری) برگزار می شود.

لازم به ذکر است همزمان با حضور باقری در گیلان، نمایشگاه عکس «به نام زیتون» مجموعه آثار عکس «حسین مرصادی» روایتی از آزاد سازی شهرهای «نبل» و «الزهرا» نیز روز شنبه در نگارخانه مارلیک مجتمع فرهنگی- هنری خاتم الانبیاء رشت افتتاح می شود.