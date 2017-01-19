«باغ ایرانی» همنوا با بتهوون/ هنرمندان ایران و ایتالیا می نوازند

به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه ارکستر سمفونیک تهران به رهبری شهرداد روحانی و پائولو اولمی رهبر ارکستر فستیوال پوچینی ایتالیا که طی روزهای گذشته با حضور نوازندگان ایرانی و ایتالیایی این دو ارکستر مشغول تمرین برای برگزاری یک کنسرت در هفتمین روز از برگزاری جشنواره موسیقی فجر هستند، ضمن معرفی برنامه های این کنسرت از انگیزه ها و دغدغه های یک اجرای مشترک سخن گفتند.

شهرداد روحانی رهبر ارکستر سمفونیک تهران در این باره عنوان کرد: یکی از مهم ترین اهدافی که بعد از پذیرفتن رهبری ارکستر سمفونیک تهران به آن توجه کردم مراوده فرهنگی با هنرمندان و گروه های بین المللی بود که به زعم من می تواند نقش تعیین کننده ای در جریان معرفی ارکستر سمفونیک تهران به دنیا داشته باشند. بنده در این مدت حتی با نوازنده های ایرانی مقیم خارج از کشور نیز در ارتباط بوده و خواهان همکاری تعدادی از آنها برای حضور در مجموعه ارکستر سمفونیک تهران شدم به طوری که در همین کنسرت مشترک پیش روی ما با ارکستر فستیوال پوچینی ایتالیا، خانم نسیم سعد از نوازندگان مطرح ویولن سل که طی این سال ها در خارج از کشور زندگی می کند به عنوان تک نواز قطعه «باغ ایرانی» همراه ما خواهد بود.

وی با اشاره به حضور ارکستر فستیوال پوچینی کشور ایتالیا به رهبری پائولو اولمی هم گفت: ارکستر فستیوال پوچینی ایتالیا یکی از ارکسترهای مطرح کشور ایتالیاست که این بار با حضور ۴۰ نوازنده ایتالیایی به رهبری پائولو اولمی به ایران آمده و قرار است پنجشنبه شب ۳۰ بهمن ماه در یک اجرای مشترک با نوازندگان ایرانی ارکستر سمفونیک تهران کنسرتی را برگزار کنیم. البته طبق برنامه ریزی های انجام گرفته در بخش اول کنسرت که به رهبری من برگزار می شود، قطعات «ویلیام تل» اثر روسینی، «کاپریس ایتالیایی» اثر چایکوفسکی و «باغ ایرانی» به آهنگسازی من و بعد از یک تنفس چند دقیقه ای سمفونی پنج بتهوون به رهبری پائولو اولمی در قسمت دوم اجرا می شود.

رهبر ارکستر سمفونیک تهران ادامه داد: البته برای چینش اعضای ارکستر روی صحنه برنامه ریزی به شکلی است که یک نوازنده ایرانی و یک نوازنده ایتالیایی در کنار هم می نشینند و نوازندگی می کنند که خوشبختانه در همین مدت کمی که از جریان تمرین ها می گذرد فضای بسیار خوبی به وجود آمده که امیدوارم استمرار پیدا کند و گروه ایرانی هم بتواند در کشور ایتالیا با این ارکستر کنسرت بدهد. فضا به گونه ای است که گروه ایتالیایی بسیار خوب از همکاران ایرانی خود حرف می زنند و می توانم بگویم آنها انتظار چنین کیفیتی را از ارکستر ما نداشتند که همین موجب افتخار بزرگی برای ارکستر سمفونیک تهران است.

پائولو اولمی رهبر ارکستر فستیوال پوچینی کشور ایتالیا هم درباره انگیزه ها و دغدغه های برگزاری این کنسرت مشترک توضیح داد: مانند همه اعضای ارکستر از حضورم در ایران بسیار خوشحالم چرا که از قبل درباره اشتراکات فرهنگی مردم ایران و ایتالیا چیزهایی شنیده بودم اما در همین کوتاهی که به ایران آمدم این اشتراکات را تجربه کردم و در عین حال با موزیسین های خوبی ارتباط برقرار کردم که برایم تجربه ای دلنشین و ارزشمند است.

وی بیان کرد: طی این چند روزی که در تهران حضور داشتم موسیقی هایی زیادی در اماکن مختلف شنیدم اما یک نکته مهمی که برای من جالب توجه بود شباهت های زیاد موسیقی ایرانی با موسیقی کشور ما بود که کاملا می توانستم این شباهت ها را حس کنم. به هر حال حضورم در ایران تجربه بسیار خوبی بود چرا که در این مدت دریافتم نوازندگان ایرانی هنرمندانی سرشار از انرژی هستند که دوست دارم روزی این فضا به وجود آید تا بتوانم با دعوت از این هنرمندان به ایتالیا برنامه های مشترکی را برگزار کنیم.

با توجه به اولین سفر آقای روحانی بعد از انتخابات ریاست جمهوری به کشور ایتالیا و تبادلات فرهنگی که در پی این سفر به جریان افتاده می توانیم از این پس شاهد برنامه های مستمری میان فرهنگ دو کشور باشیم اولمی گفت: خوشبختانه مطبوعات ایتالیایی از وقتی متوجه حضورمان در ایران شدند مطالب زیادی نوشتند و بر این باورند که این حضور یک رویداد تاریخی است که دو ارکستر حرفه ای کشور ایتالیا در کنار هم به اجرای برنامه می پردازند. به هر حال با توجه به اولین سفر آقای روحانی بعد از انتخابات ریاست جمهوری به کشور ایتالیا و تبادلات فرهنگی که در پی این سفر به جریان افتاده می توانیم از این پس شاهد برنامه های مستمری میان فرهنگ دو کشور باشیم.

رهبر ارکستر فستیوال پوچینی کشور ایتالیا در پایان صحبت های خود از انتخاب قطعات بخش های اول و دوم کنسرت مشترک خود با ارکستر سمفونیک تهران ابراز خرسندی کرده و آنها را مناسب با حال و هوای جشنواره موسیقی فجر توصیف کرد.

ارکستر سمفونیک تهران و ایتالیا پنجشنبه شب ۳۰ دی ماه ساعت ۲۱:۳۰ در تالار وحدت به رهبری شهرداد روحانی و پائولو لومی کنسرت خود را برگزار می کنند.

عکس کنار خبر از بهاره اسدی است.