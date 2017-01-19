شهرام نوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کتاب مسابقه توسط مسئولان بسیج دانشجویی شهرستان‌ها در بین دانشجویان دانشگاه‌های مازندران توزیع شده و تا ۱۰ بهمن مهلت حضور در مسابقه است.

نوری تصریح کرد: از هر شهرستانی سه خواهر و سه برادر دانشجو به عنوان نفرات برتر به مسابقه استانی راه خواهند یافت و در نظر داریم در حاشیه برگزاری مسابقه استانی کارگاه یک روزه سبک زندگی قرآنی برای نفرات برتر برگزار کنیم.

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه‌های مازندران با بیان اینکه اعلام نفرات برتر ۱۲ بهمن ماه خواهد بود، اظهار کرد: ۱۵ و ۱۶ بهمن ماه مسابقه استانی نفرات برتر برگزار خواهد شد.

وی گفت: کتاب مسابقه قرآنی تسنیم حاوی آیات شریف قرآنی در حوزه سبک زندگی قرآنی و تفسیرهای مربوط است و سئوال مسابقه نیز همزمان با توزیع کتاب، در بین دانشجویان دانشگاه‌های مازندران توزیع شد.