آیت الله هاشمی رفسنجانی یک الگوی سیاسی است

به گزارش خبرنگار مهر، شهریار مشیری صبح پنجشنبه در همایش خلیج فارس و چهارمین اجلاس روسای مجامع مشورتی توسعه استانهای کشور، بیان داشت: رحلت آیت الله هاشمی یک فقدان برای دموکراسی ایران بود. آیت الله هاشمی یک الگوی سیاسی برجسته در کشور است.

وی عنوان کرد: دو ماه گذشته در دیداری که با آیت الله هاشمی رفسنجانی داشتم ایشان همچنان بر حمایت از دکتر حسن روحانی تاکید داشتند و گفتند هیچ گزینه دیگری غیر از دکتر روحانی در انتخابات نخواهیم داشت.

مشیری با بیان اینکه امیدواریم فضای سیاسی کشور پس از فوت آیت الله هاشمی به سمت تک قطبی بودن پیش نرود، خاطرنشان کرد: امیدواریم یک جایگزین شایسته به لحاظ معنوی با کاریزماتیک بالای سیاسی انتخاب شود.

به گفته وی، بعد از انتخاب دکتر روحانی به عنوان رئیس جمهور برگزیده مردم اعلام تعطیلی ستادهای انتخاباتی روحانی اعلام شد که یک اشتباه سیاسی بود، زیرا بعد از انتخابات با ساماندهی این ستادها در قالب های دیگر می توانستند همچنان فعالیت های حمایتی را در بین مردم دنبال کنند.

وی افزود: در دوران احمدی نژاد، وی هر شش ماه یکبار با اعضای ستادهای انتخاباتیش جلسه برگزار می کرد، در حالی که در دوران روحانی حتی یک خسته نباشید هم نشنیدیم.

مشیری گفت: دکتر روحانی برای انتخابات پیش رو می تواند در ستادهایی که تشکیل خواهد داد مجددا از همین چهره ها بهر بگیرد.