کتاب عملکرد آموزش وپرورش قزوین در دهه مبارک فجر رونمایی می شود

یوسف خدایاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آموزش و پرورش استان قزوین طی سه سال گذشته با توجه به رهنمود های مقام معظم رهبری و دولت تدبیر و امید و براساس اسناد بالا دستی وزارت آموزش وپرورش و همکاری مجموعه ی همکاران فرهنگی وکارشناسان ضمن تاکید بر اصول برنامه ریزی با پایبندی به اخلاق محوری و روابط انسانی با تدوین برنامه های مختلف گام های ماندگاری برداشته است.

وی افزود: در این راستا آموزش وپرورش استان قزوین اقدامات شایسته ایی انجام داده است که در خور توجه است که به زعم تمامی کارشناسان در تمامی شاخص ها وسطوح ارزیابی در ربین ۵ استان برتر کشور قرار داریم.

خدایاری با اشاره به برخی از اقدامات وفعالیت های انجام شده در این مدت گفت: کسب بیش از ۲۰۰ رتبه کشوری و حضور بانشاط دانش آموزان وفرهنگیان عزیز در برنامه های فرهنگی وهنری وعلمی نشانی از پویایی این اداره کل بشمار می رود که آمارها بخوبی مبرهن این موضوع است.

وی راه اندازی درمانگاه فرهنگیان استان با مساحت دو هزار مترمربع، راه اندازی وتجهیز موزه فرهنگ وآموزش با تاریخ یکصد ساله آموزش وپرورش استان قزوین، تجهیز وراه اندازی پژوهشسرای دانش آموزی از ۶ به ۱۴ پژوهشسرا، راه اندازی ۱۵ مرکز دار القران در مناطق ونواحی اموزش وپرورش استان قزوین، تکمیل و راه انداز ی ۸ باب نما زخانه نیمه کاره در سطح استان، راه اندا ی وتامین اعتبار جهت زیر ساخت های اردوگاه شهید رجایی ضیاءآباد، راه اندا ی ۸ مرکز یادگیری محلی سواد آموزی، احداث ۱۱ باب هسته مشاوره تحصیلی، تربیتی راه اندا ی ۵ کانون اصلاحی حرکات دانش آموزی، بازسازی سیستم گرمایشی ۲۴۶ واحد آموزشی، احداث کانون فرهنگی نغمه های نورانی در مرکز شهر قزوین، راه اندازی دبیر خانه علوم آزمایشگاه ونظارت بالینی کشوری در قزوین، برگزاری ۱۴ دوره مسابقات مختلف کشوری در استان قزوین، برگزاری ۲۷۰ دوره تخصصی برای معلمین ورزشی استان، احداث، توسعه، تخریب و بازسازی ۶۸ واحد آموزشی، اجرای طرح حیاط پویا در ۵۱ درصد مدارس به جهت نشاط وشادابی دانش آموزان مدارس استان قزوین و راه اندازی ۱۱۰کانون ور زشی در مدارس استان را گوشه ایی از دستاورد های آموزش وپرورش استان در دولت یازدهم عنوان کرد.

خدایاری در ادامه از راه اندازی وتوسعه زیر ساختهای اردوگاه شهید بابایی وآغاز ساخت وتکمیل مجموعه فرهنگی ورز شی شهید رجایی با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان از اعتبارات سفر ریاست محترم جمهوری خبر داد وگفت: با تخصیص این اعتبار وتجهیز و راه اندازی این مجموعه ها تا پایان دور اول دولت یازدهم فرهنگیان ودانش آموزان استان می توانند از این مجموعه ها بهره مند شوند.

وی همچنین از تعداد ۶۱ گروه برنامه ریزی تخصصی و ۱۵ کارگروه نظارت و ارز یابی برنامه ها در سطح اداره کل و مناطق آموزش وپرورش وتدوین برنامه ۴ ساله آموزش وپرورش استان قزوین وتنظیم چشم انداز ۱۰ساله در راستای تحقق عدالت آموزشی وپرورشی خبر داد.

خدایاری ارتقای میانگین نمره دروس نهایی دانش آموزان از ۱۲.۷۹ به ۱۳.۰۱و ارتقای رتبه کنکور استان از ۱۴ به رتبه ۱۱ کشوری را یکی از توفیقات بسیار مهم آموزش وپرورش استان قزوین در ارتقای علمی وآموزشی دانش آموزان عنوان کرد.

خدایاری در حوزه پرورشی وتربیت بدنی از شاخص های رو به رشد وفعالیت های چشمگیر این دوحوزه خبرداد وتصریح کرد: در طول سال های ۹۵تا۹۲ میانگین رشد شاخص ها معاونت پرورشی وفرهنگی به۵۴.۲۷ درصد رسیده که نشان از فعالیت چشمگیر وقابل توجه همکاران در معاونت پرورشی وفرهنگی استان است.

وی همچنین از رشد شاخصها واجرای طرح ها وبرنامه های بانشاط در معاونت تربیت بدنی وسلامت خبر دادوگفت اجرای برنامه های متنوع وقابل توجه در این حوزه از جمله اجرای طرح حیا ط پویا، المپیاد های ورزشی درون مدرسه ایی، تشکیل کمیته های مختلف ورزشی به ویژه کمیته پیشکسوتان ورزشی برای اولین باردر استان، اجرای طرح قاضی مدرسه وطرح های مختلف در حوزه سلامت وبهداشت وکسب رتبه های مختلف ورزشی و... و. در ارتقای رشد شاخص های معاونت تربیت بدنی وسلامت استان موثر بوده است.

وی همچنین از جذب نیروی انسانی در این دوره ۱۷۶۵ عنوان کرد که غالبا از نیروهای دانشگاه فرهنگیان، پیش دبستانی، نیرو های حق التدریسی وآزمون های استخدامی می باشد این تعدا د استخدام در نوع خود ودرطی ادوار گذشته بی نظیر بوده است که میتوان از دستاورد های آموزش وپرورش استان قزوین در دولت تدبیر وامید نام برد.

خدایاری در ادامه از رونمایی کتاب عملکرد آموزش وپرورش استان قزوین در دهه مبارک فجر خبر داد وگفت: این کتاب عملکرد مقایسه ایی فعالیت های حوزه های مختلف آموزش وپرورش استان با نگاه مقایسه است که تلاش خواهیم کرد در دهه مبارک فجر رونمایی کنیم.

وی خاطر نشان کرد: تمامی فعالیت های صورت گرفته وتمامی افتخارات بدست آمده مرهون زحمات طاقت فرسای همکاران فرهنگی ما در سطوح مختلف آموزش وپرورش بوده ولذا قدردان زحمات این عزیزان هستیم.