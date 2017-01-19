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۳۰ دی ۱۳۹۵، ۱۰:۴۷

استاندار فارس:

کار در پروژه های عمرانی فارس در حال انجام است

کار در پروژه های عمرانی فارس در حال انجام است

شیراز – استاندار فارس گفت: کار در تمامی پروژه‌های عمرانی فارس در حال انجام است و محور جدید دشت ارژن به تنگ ابوالحیات زودتر از موعد به بهره‌برداری خواهد رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی افشانی صبح پنجشنبه در حاشیه بازدید از محور در حال احداث تنگ ابوالحیات به دشت ارژن در جاده کازرون، گفت: تمامی تلاش ما برای راه‌اندازی هرچه سریع‌تر این محور است.

وی تصریح کرد: خوشبختانه کمبود اعتبارات باعث نشده که پروژه‌های عمرانی و خدمات‌رسانی به مردم تعطیل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار فارس از صبح امروز سفر یک‌روزه خود را به شهرستان کازرون آغاز کرده و طی آن بازدید از این مسیر، بازدید از تونل در حال احداث محور کازرون به بوشهر، بازدید از سد در حال ساخت نرگسی، حضور در جلسه شورای اداری این شهرستان، دیدار با فعالین اقتصادی و صنعتگران و نشست با فعالین سیاسی و اجتماعی را در دستور کار خود دارد.

کد مطلب 3881412

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