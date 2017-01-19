تدوین آیین نامه استخدامی ویژه دانشگاه ها و موسسات غیرانتفاعی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر عبدالرضا باقری صبح امروز در مراسم پانزدهمین مجمع عمومی اتحادیه دانشگاه ها و موسسه های غیردولتی غیرانتفاعی ایران گفت: وظیفه هیات امنا و هیات ممیزه مرکزی وزارت علوم تهیه احکام اعضای هیات موسس و هیات امنا و نمایندگان وزیر علوم در هیات امنا است.

وی ادامه داد: بر اساس مقررات موجود افرادی که به مرکز ما معرفی می شوند برای جذب این افراد باید استعلام انجام گیرد و گاهی این استعلام طولانی می شود، با توافقی که با مرکز جذب وزارت علوم انجام شده قرار شده در جذب دانشیاران و استادیاران تسریع صورت گرفته و این کار ظرف کمتر از یک ماه انجام شود.

باقری در ادامه با اشاره به انتخاب نمایندگان وزیر علوم در هیات امنای موسسات غیرانتفاعی گفت: این افراد احکام شان چهار ساله است و باید از افرادی انتخاب شوند که با تجربه هستند و بر همین اساس یک مقدار روند معرفی این افراد طولانی می شود.

رئیس مرکز هیات امنا و هیات ممیزه مرکزی وزارت علوم ادامه داد: در گذشته دستورالعملی برای نحوه فعالیت این نمایندگان وجود نداشت که سال گذشته یک دستورالعمل جامع در این خصوص تهیه شد و ما پایان سال قرار است که آن را بازنگری کنیم اگر اعضای هیات موسس دانشگاه های غیرانتفاعی پیشنهادی دارند می توانند برای اصلاح اساسنامه به ما ارائه دهند.

باقری در ادامه به سوال یکی از اعضای مراکز غیرانتفاعی که در خصوص توسعه دانشگاه پیام نور عنوان کرده بود، اشاره کرد و گفت: من خود در هیات امنای دانشگاه پیام نور هستم، پیام نور در سال ۸۴ دارای ۴۰۰ عضو هیات علمی بود که الان به ۴ هزار عضو هیات علمی رسیده، اصلاح سیاست های آن به زمان نیاز دارد و این در هیات امنای دانشگاه پیام نور پیگیری می شود تا دانشگاه پیام نور به ماموریت اصلی خود یعنی دانشگاه مجازی بازگردد.

وی در ادامه به سوال دیگری که توسط یکی دیگر از اعضای دانشگاه غیرانتفاعی مطرح شده بود اشاره کرد و گفت: درباره آیین نامه استخدامی سوال شده بود که چرا آیین نامه استخدامی که برای دانشگاه های دولتی اعمال می شود برای دانشگاه های غیرانتفاعی نیز اعمال می شود باید گفت ما الزامی نداریم که آیین نامه استخدامی دولتی ها را برای غیرانتفاعی ها اجرایی کنیم. پیشنهادهایی در این خصوص از طرف برخی موسسات برای تغییر آیین نامه استخدامی غیرانتفاعی ها ارائه شده بود و ما در این رابطه نظر اتحادیه را پرسیده ایم آنچه مورد تایید باشد مبنا قرار می گیرد.