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۳۰ دی ۱۳۹۵، ۱۰:۵۹

در ایلام انجام شد؛

برگزاری آیین خون بس میان دو خانواده از ایل «شوهان» و «ریزوند»

برگزاری آیین خون بس میان دو خانواده از ایل «شوهان» و «ریزوند»

ایلام-ایلام - مراسم خون بس و صلح و سازش میان دو خانواده از ایل شوهان با ریزوند در شهر ایلام برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر سرپرست شوراهای حل اختلاف استان ایلام در این مراسم گفت: با همراهی بزرگان، معتمدان، ریش سفیدان رایزنی های دامنه داری برای ایجاد صلح و سازش میان خانواده های احمدی از طایفه ریزوند و بلوچی از طایفه شوهان انجام داد تا زمینه برقراری صلح و سازش بین این دو خانواده فراهم شود.

علی اکرم داودی نیا افزود: به دلیل وقوع یک فقره قتل طی سال های گذشته مشکلاتی بین این دو خانواده ایجاد شده بود.

وی ادامه داد: پس از اینکه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال می شود قتل عمد نقض و به شبه عمد تغییر پیدا کرد و در مرحله اجرا با همراهی بزرگان و ریش سفیدان دو طایفه میان این خانواده ها صلح و سازش برقرار شد.

وی تاکید کرد : ایجاد صلح و سازش همواره مورد توجه و تاکید دین اسلام بوده و فلسفه وجودی شوراهای حل اختلاف نیز در همین راستا ست تا دعاوی میان مردم بدون مراجعه به محاکم قضایی حل و فصل شود.

کد مطلب 3881425

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