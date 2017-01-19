برگزاری آیین خون بس میان دو خانواده از ایل «شوهان» و «ریزوند»

به گزارش خبرنگار مهر سرپرست شوراهای حل اختلاف استان ایلام در این مراسم گفت: با همراهی بزرگان، معتمدان، ریش سفیدان رایزنی های دامنه داری برای ایجاد صلح و سازش میان خانواده های احمدی از طایفه ریزوند و بلوچی از طایفه شوهان انجام داد تا زمینه برقراری صلح و سازش بین این دو خانواده فراهم شود.

علی اکرم داودی نیا افزود: به دلیل وقوع یک فقره قتل طی سال های گذشته مشکلاتی بین این دو خانواده ایجاد شده بود.

وی ادامه داد: پس از اینکه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال می شود قتل عمد نقض و به شبه عمد تغییر پیدا کرد و در مرحله اجرا با همراهی بزرگان و ریش سفیدان دو طایفه میان این خانواده ها صلح و سازش برقرار شد.

وی تاکید کرد : ایجاد صلح و سازش همواره مورد توجه و تاکید دین اسلام بوده و فلسفه وجودی شوراهای حل اختلاف نیز در همین راستا ست تا دعاوی میان مردم بدون مراجعه به محاکم قضایی حل و فصل شود.