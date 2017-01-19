۱۱۳ میلیارد ریال تسهیلات به واحدهای کشاورزی آبیک پرداخت شد

بیژن لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این تسهیلات در جهت طرح رونق اقتصادی دولت جهت خروج از رکود و راه اندازی واحد های تعطیل، نیمه فعال و نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد انجام شده است.

به گفته ی مدیر جهادکشاورزی شهرستان آبیک؛ این تسهیلات به ۲۶ واحد تولیدی و به دو صورت سرمایه در گردش و ثابت پرداخت شده است.

لطفی بیان کرد: بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال از این نوع تسهیلات هم اکنون مصوب و در شعب بانک های این شهرستان برای پیگیری امور برای پرداخت در دست اقدام است.

وی خاطر نشان کرد: پرداخت این تسهیلات باعت پایداری تولید در واحدهای فعال و خروج از رکود واحدهای غیر فعال و نیمه فعال و همچنین ایجاد اشتغالزایی دراین شهرستان شده است.