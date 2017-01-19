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۳۰ دی ۱۳۹۵، ۱۱:۰۳

مدیر جهادکشاورزی شهرستان آبیک:

۱۱۳ میلیارد ریال تسهیلات به واحدهای کشاورزی آبیک پرداخت شد

۱۱۳ میلیارد ریال تسهیلات به واحدهای کشاورزی آبیک پرداخت شد

آبیک- مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آبیک از پرداخت بیش از ۱۱۳ میلیارد ریال تسهیلات طرح رونق اقتصادی به واحد های تولیدی بخش کشاورزی، دام و طیور این شهرستان طی نه ماهه سال جاری خبر داد.

بیژن لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این تسهیلات در جهت طرح رونق اقتصادی دولت جهت خروج  از رکود و راه اندازی واحد های تعطیل، نیمه فعال و نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد انجام شده است.

به گفته ی مدیر جهادکشاورزی شهرستان آبیک؛ این تسهیلات به ۲۶ واحد تولیدی و به دو صورت سرمایه در گردش و ثابت پرداخت شده است.

لطفی بیان کرد: بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال از این نوع تسهیلات هم اکنون مصوب و در شعب بانک های این شهرستان برای پیگیری امور برای  پرداخت در دست اقدام است.

وی خاطر نشان کرد: پرداخت این تسهیلات باعت پایداری تولید در واحدهای فعال و خروج از رکود  واحدهای غیر فعال و نیمه فعال و همچنین ایجاد اشتغالزایی دراین شهرستان شده است.

کد مطلب 3881428

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