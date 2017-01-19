کمبود آب بزرگترین دغدغه مردم بخش بسطام / بسطام نیامند توجه است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی استیری پیش از ظهر پنج شنبه در دهمین جلسه شورای اداری شهرستان شاهرود به میزبانی مهمانسرای جهانگردی شهر بسطام با بیان اینکه وضعیت بحرانی آب در تابستان و کاهش بارندگی باعث شد تا در سال جاری همچنان بزرگترین دغده بخش بسطام تامین آب باشد، ابراز داشت: در این بخش مخصوصا روستای قلعه نو روزهایی بود که مردم در روز فقط یک ساعت آب شرب داشتند که متاسفانه باعث شد تا مشکلات عدیده ای در این بین برای مردم ایجاد شود که این امر نیازمند توجه ویژه مسولان است.

وی با بیان اینکه متاسفانه قطعی های طولانی آب در سال جاری مشکلات بسیاری برای مردم پیش آورد، افزود: امروز دهیاران بخش بسطام مانند کارکنان شرکت آب فاضلاب روستایی شهرستان مسائل را پیگیری میکنند اما در نهایت نیازمند تخصیص اعتبارات لازم هستیم.

بخشدار بسطام در بیان مشکلات این بخش و ساخت و سازهای غیرمجاز، ابراز داشت: به دلیل اقلیم ویژه بسطام میزبان افرادی هستیم که میخواهند با ساخت خانه و ویلا به بسطام مهاجرت کنند اما بروکراسی بیهوده اداری باعث می شود دلسرد شوند و امروز برای ساخت و یا زیرساخت هایی مانند آب، برق و گاز مرجع صادر کننده مجوز، بخشداری است.

استیری در ادامه تصریح کرد: زمانی بخشداری پروانه ساخت صادر می کند باید افراد متقاضی به جهاد مراجعه تا استعلام کاربری اراضی دریافت کنند این درحالی است که ادارت آب، برق و گاز هم برای زیرساخت دادن باز از جهاد استعلام می گیرند و این یک بروکراسی پیچیده است که مردم دلسرد شده و شاهد مهاجرت افراد به دیگر شهرها هستیم.

وی افزود: اگر قوانین دست و پا گیر نباشد بهتر می توانیم خدمت رسانی کنیم و در نهایت این مرجع استعلام مشخص باشد چرا که شهروند باید چندین استعلام برای هر اداره بگیرد که بار بروکراسی زیادی را بر مردم تحمیل می کند؛ امروز به دلیل اقلیم باغات بسطام اعطای زمین بسیار سخت است و این دشواری اگر با بروکراسی اداری سنگین همراه شود متاسفانه باعث رشد ساخت و ساز غیرمجاز خواهد شد و در نهایت قارچ گونه شاهد ساخت ویلاها در بسطام خواهیم بود.

بخشدار بسطام تاکید کرد: عدم استقرار اداره میراث فرهنگی در شهر نمونه گردشگری بسطام از دیگر دغدغه های این بخش محسوب می شود چراکه موقعیت منطقه می طلبد تا به صورت مجزا دارای زیرساخت برای اداره میراث فرهنگی باشد.