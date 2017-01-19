۱۰ دستگاه ژنراتور تأمین برق اضطراری به استان ایلام واگذار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد کرمی اظهار داشت: یکی از مشکلات ناشی از وقوع مخاطرات در اکثر بحران ها که باعث بروز مشکلات ثانویه از جمله اختلال در خدمات رسانی دستگاه های خدماتی و درمانی می شود، قطع برق است.

وی افزود: برای حفظ آمادگی در مواقع بحران و براساس دستور استاندار و مصوبه شورای هماهنگی مدیریت بحران، این موضوع در دستور کار مدیریت بحران استان قرار گرفت.

کرمی با بیان اینکه ۱۰ دستگاه دیزل ژنراتور تأمین برق اضطراری به فرمانداری های این استان واگذار شد، تصریح کرد: بعد از تأمین اعتبار ۱۳دستگاه دیزل ژنراتور خریداری شده که از این تعداد، ۱۰ دستگاه ژنراتور تأمین برق در اختیار فرمانداران تابعه این استان قرار گرفت.

وی به قانون، ضوابط و مقرارات پدافند غیر عامل اشاره و تصریح کرد: دستگاه های خدمات رسان، مراکز بهداشتی و درمانی و خبازی ها باید نسبت به تأمین ژنراتور برق اضطراری، مخازن ذخیره سوخت دوم و آب اقدام کنند تا در مواقع بحران ارائه خدمات به مردم دچار اختلال جدی و طولانی مدت نشود.