کاهش بارندگی های سال زراعی جاری ایلام

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف شیخ الملوکی با بیان اینکه در سال زراعی جاری شهرستان ایلام ۹۶ میلی متر بارندگی داشته است که نسبت به بلندمدت ۶۱ درصد کاهش نشان می دهد، افزود: میزان بارندگی نزولات جوی در شهرستان های مهران با ۳۸ میلی متر ۶۷ درصد، دهلران ۴۷ میلی متر ۶۳ درصد، دره شهر ۱۸۱ میلی متر ۱۱ درصد، ایوان ۱۷۲ میلی متر ۳۷ درصد و سرابله ۱۲۷ میلی متر ۴۲ درصد نسبت به میانگین بلند مدت کاهش بارندگی داشته اند.

وی همچنین وضعیت دیگر شهرستان های استان از نظر بارش ها را نیز همچون سایر نقاط استان نامساعد عنوان کرد و گفت: آبدانان با ۱۷۴ میلی متر ۳۶ درصد، ارکواز ملکشاهی ۱۳۸ میلی متر ۴۸ درصد و لومار ۱۴۱ میلی متر در مقایسه با میانگین بلندمدت کاهش بارش را تجربه کرده اند.

شیخ الملوکی افزود: بیشترین بارش امسال در شهرستان بدره با ۲۰۹ میلی متر به ثبت رسیده که نسبت به میانگین بلندمدت این بارش ها سه درصد افزایش داشته است.