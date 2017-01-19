اختلاف کی روش و برانکو همچنان سوژه رسانه کشورهای عربی

به گزارش خبرنگار مهر، آتش اختلافات کارلوس کی روش با برانکو ایوانکوویچ که بعد از کنار گذاشتن بازیکنان پرسپولیس از اردوی امارات و بازگشت آنها به ایران آغاز شده بود، هر روز شعله ورتر می شود.

در تازه ترین اقدام کارلوس کی روش با صدور بیانیه ای برانکو ایوانکوویچ را فردی «خائن» خواند که برای تیم ملی سنگ اندازی می کند.

سایت ارم نیوز ابوظبی در گزارشی با تیتر «معرکه بیانیه بین کی روش و سرمربی پرسپولیس» به این موضوع پرداخته است. این سایت نوشته است: «کارلوس کی روش در شبکه اجتماعی خود به برانکو ایوانکوویچ حمله کرده و او را خائن نامگذاری کرده است. سرمربی ایران که برای کناره گیری از سمت خود اصرار دارد، برانکو را مربی دانسته که تیم ملی ایران برایش بی اهمیت است.»

در ادامه گزارش سایت ارم نیوز آمده است: «برانکو ایوانکوویچ هسرمربی پرسپولیس هم به کی روش حمله کرده و او را یک دیکتاور نام نهاده است. این اختلافات در اردوی تیم ملی فوتبال ایران در امارات اوج گرفت و باعث کنار گذاشته شدن هفت بازیکن پرسپولیس شد. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال هم با دفاع از کارلوس کی روش گفته است که برانکو حق اظهار نظر در مورد سرمربی تیم ملی را ندارد.»

بیانیه کارلوس کی روش علیه برانکو در حالی روز گذشته منتشر شده است که سرمربی پرسپولیس هنوز واکنشی به این بیانیه نداشته است.