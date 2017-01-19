هر بازی یک ترکیب/تغییرات بی پایان منصوریان در استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، واقعیت اینست که نه همه مشکلات استقلال مدیریتی و مالی است و نه همه مشکلات مهدی رحمتی بود بلکه به نظر می رسد بخشی از مشکلات هم به منصوریان برمی گردد و تغییرات بسیار زیادی که به تیم می دهد. در واقع او اصلا در استقلال به ثبات اعتقادی ندارد و به این ترتیب در هر دیدار ترکیب جدیدی را به میدان می فرستد.

استقلال در دیدار با استقلال خوزستان پنج تغییر در ترکیب اصلی تیم داشت که سه تای آنها بی دلیل و با سلیقه کادر فنی صورت گرفته بود.

در واقع منصوریان با وجود آنکه استقلال در دیدار با سپاهان نمایش بسیار خوبی را ارائه کرده بود اما باز هم ترکیب تیم را دستخوش تغییر کرد و بی دلیل مگویان، حق دوست و زکی پور را از ترکیب تیم بیرون برده بود و بازیکنان دیگری را به میدان فرستاده بود.

در واقع به نظر می رسد منصوریان اعتقادی به ترکیب ثابت و هماهنگی و البته دست نزدن به ترکیب برنده ندارد و به این ترتیب در هر دیدار بازیکنان زیادی جا به جا می شوند هم در پست های مختلف و هم در ترکیب فیکس.

این روند مطمئنا بیشترین ضربه را به استقلال زده و در آینده هم خواهد زد. داشتن تیمی که بتوان از اکثر بازیکنان در میدان از آنها استفاده کرد به جای خودش خوب است اما ثبات نسبی و دست نزدن به ترکیبی که در نیم فصل اول بهترین نمایش را مقابل سپاهان در اصفهان داشت هم منطقی به نظر می رسد.

در واقع می توان گفت مهمترین دلیل نتیجه نگرفتن استقلال نغییرات بسیار زیاد در هر بازی است که مجال هماهنگ شدن و بهتر فوتبال بازی کردن را از بازیکنان گرفته است.