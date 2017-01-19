وحدت اقوام راز ماندگاری فرهنگ ایرانی و اسلامی در طول تاریخ است

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رحیمی زنگنه پیش از ظهر امروز پنجشنبه در مراسم افتتاح اولین جشنواره اقوام ایرانی که به میزبانی کرمانشاه در حال برگزاری است، اظهار داشت: این جشنواره توانسته است هنرهای مختلف و برجسته استان کرمانشاه را پوشش دهد.

رحیمی زنگنه ستان کرمانشاه را از قطب های موسیقی آیینی، نغمه‌های آیینی اقوام و هنرهای نمایشی و نمایش‌های آیینی در کشور دانست و گفت: اقوام مختلف در کنار هم زیر پرچم نظام مقدس جمهوری اسلامی سرافرازانه در همه مقاطع تاریخی از هویت فرهنگی و هنری و دینی و آیینی این سرزمین دفاع کردند.

وی بیان کرد: در عصر جهانی شدن و عصری که بیگانگان برای تخریب هویت دینی و ملی ما برنامه دارند و هدف آنان این است که خرده فرهنگ ها، آیین ها و اصالت های انسانی را از ما بستانند وظیفه ما شناخت هنرهای اصلی خود را در حوزه های مختلف و انتقال آن به نسل بعد است.

رحیمی زنگنه تاکید بر داشته های گرانسنگ ایران و حفظ آنچه که از هنر در حوزه نغمات، نمایش، لباس اقوام در معرض آسیب جدی اضمحلال و تاثیرپذیری از تهاجم بیگانه قرار گرفته را از مهمترین اهداف این جشنواره عنوان کرد و افزود: در این جشنواره اقوام مختلف از سراسر ایران اسلامی حضور دارند و هنر خود را در این سه روز در شهر کرمانشاه به نمایش می گذارند.

وی در ادامه اظهار کرد: ایران اسلامی از یک موزائیک فرهنگی بسیار زیبا برخوردار است و هر قومی با وجود داشتن هنر و لباس و آیین مخصوص به خود در زیر پرچم سرافزاز ایران اسلامی جمع شده و هرگاه یک دشمن خارجی بخواهد نگاه بد به این کشور کند همه با وجود تنوع و رنگارنگی و زیبایی و کثرت به وحدتی بی مانند و یکپارچه می رسند و چونان مشتی محکم دشمنان بیرونی را از این آب و خاک طرد می کنند.

رحیمی زنگنه گفت: راز ماندگاری فرهنگ اسلامی و ایرانی در طول تاریخ این است که در طول تاریخ علی رغم همه دشمنی ها و هجمه های فراوان ما در عین تنوع و رنگارنگی و زیبایی که جلوه های مختلف اقوام ایرانی دارد متحد و یکپارچه هستیم و لذا پیام دیگر این جشنواره وحدت و همدلی بین همه اقوام سرافراز ایرانی است.

وی خواستار استقبال ویژه مردم استان از این جشنواره شد و افزود: این جشنواره برای نخستین بار در سطح بین المللی در سه بخش مختلف برگزار می شود و ۲۳ گروه موسیقی، ۱۴ گروه نمایشی نمایشگاه لباس و عکس و گرافیک اقوام نیز برگزار می شود و فضایی برای توانایی های های هنری و فرهنگی ایران و کرمانشاه به نمایش درآید.