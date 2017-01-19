استفاده از وسایل نوین ارتباطات امری اجتناب ناپذیر برای مبلغان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد واعظی موسوی شامگاه چهارشنبه در سومین همایش انجمن علمی ارتباطات و تبلیغ حوزه علمیه قم با رویکرد ارتباطات اسلامی که با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دارالقرآن علامه طباطبایی برگزار شد، اظهار داشت: امروز استفاده از ابزار و وسایل ارتباط جمعی نوین توسط مبلغان دینی امری اجتناب ناپذیر است.

وی گفت: متأسفانه در زمینه تبلیغ در ابعاد مختلف عقب‌ماندگی‌های داریم و به تأکید رهبر معظم انقلاب باید گام‌های رو به جلو برداشت و افق‌های دور را نگریست و در این جهت حرکت کرد تا از زمان عقب نمانیم.

حجت الاسلام واعظی موسوی با بیان اینکه انجمن ارتباطات و تبلیغ حوزه علمیه قم در کمیته مختلفی فعالیت دارد، افزود: کمیته رسانه، فرهنگ و هنر، ارتباطات و تبلیغ سنتی از جمله کارگروه‌های است که در این انجمن تشکیل شد و نخبگان حوزوی که در این زمینه‌ها کار کردند عضو آنها هستند.

رئیس انجمن ارتباطات و تبلیغ حوزه علمیه قم با بیان اینکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در زمینه مسائل فرهنگی رسالت خطیر را بر عهده دارد، افزود: در انجام مأموریت‌های فرهنگی حوزه علمیه قم می‌تواند در کنار سایر نهادها از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نقش مؤثری ایفا کند و ما در حوزه علمیه قم این آمادگی را داریم تا فعالیت‌های مشترکی داشته باشیم.

برگزاری ۴۰۰ درس تفسیر در حوزه علمیه قم

مدیر دارالقرآن علامه طباطبایی نیز در این جلسه اظهار داشت: امروز حدود ۴۰۰ درس تفسیر در حوزه علمیه قم داریم که در سال نیز چندین نشست علمی و تفسیری با حضور مراجع تقلید برگزار می‌شود.

مرتضی نجفی قدسی بیان داشت: دوره‌های یکساله بیان مهارت‌های تفسیری قرآن کریم در دارالقرآن علامه طباطبایی برگزار می‌شود و ۵۰ تن از افراد زبده حوزه علمیه قم که پایه ۱۰ را گذرانده‌اند از بین ۳۰۰ متقاضی برای حضور در این دوره‌ها گزینش شدند.

وی افزود: اساتیدی همچون استاد آیت الله استادی و همچنین علمای دیگر برنامه‌های تفسیری و پاسخ به شبهات قرآنی را در دارالقرآن علامه طباطبایی برگزار می‌کنند.