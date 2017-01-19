مساجد گلستان میزبان برنامه های دهه فجر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام نورالله ولی نژاد ظهر پنجشنبه در نشست با گروه خبری فجر گلستان که در گرگان برگزار شد، گفت: دهه فجر دهه فرهنگی است چون انقلاب ما انقلابی فرهنگی بود.
وی بابیان اینکه ریشههای انقلاب و سرشاخههای فرهنگی با معنویت عجین شده است، اظهار کرد: شاید دشمن از ناحیه انقلاب فرهنگی سیلی عمیقی خورد اما خود را تجهیز کرد و در قامت تهاجم فرهنگی به جنگ با انقلاب آمد.
حجتالاسلام ولی نژاد تصریح کرد: دشمن از راههای دیگری مانند جنگ هشتساله، ترور، تحریم، محاصره اقتصادی، کودتاهای مختلف و ... به جنگ با کشور پرداخت اما نتیجهای حاصل نشد درنتیجه تنها راه باقیمانده را تهاجم فرهنگی دانست.
برنامه «۱۰ شب در ۱۰ مسجد»ویژه ایام دهه فجر درگلستان برگزار میشود
مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان گفت: سه کمیته به نامهای کمیته مسجد، کمیته تشکلهای دینی و کمیته قرآنی در مجموعه سازمان تبلیغات اسلامی در راستای ستاد دهه فجر فعالیت میکنند.
حجتالاسلام ولی نژاد افزود: برنامه ۱۰ شب در ۱۰ مسجد برنامهای است که در تمام شهرستانهای استان گلستان برگزار میشود.
وی اظهار کرد: برای ایام دهه فجر ۱۰۰ مبلغ به روستاها و شهرستانها اعزام میشوند و با مردم بحث گفتمان انقلاب را مطرح میکنند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان گفت: مهمترین برنامه دهه فجر بحث تجمع مدافعان حرم در شهرستانهای گرگان و آزادشهر به مناسبت میلاد حضرت زینب (س) است.
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