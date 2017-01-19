شهرستان جم ۲۸ فضای آموزشی جدید نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل نیکخواه صبح پنجشنبه در نشست با خبرنگاران اظهار داشت: خبرنگاران تلاشهای قابل تقدیر و ستایشی دارند و در شهرستان جم نیز علاوه بر پوشش خبرها، نقدهای سازندهای داشتهاند که این نقدها کمکهای بسیار خوبی برای موفقیتهای آموزش و پرورش بوده است.
وی گفت: تلاش مجموعه آموزش و پرورش این است که با رسانهها تعامل داشته باشد و از خبرنگاران به عنوان مشاوران دلسوز بهرهمند شود.
مدیر آموزش و پرورش جم بیان داشت: در ماههای اخیر آموزش و پرورش جم شاهد موفقیتهای بسیاری بوده است که این موفقیتها مدیون تلاشهای معلمان و کارکنان بوده است.
وی اضافه کرد: در قبولی کنکور سراسری، قبولی در امتحانات نهایی و میانگین نمرات دانش آموزان سال سوم متوسطه، آزمون پیشرفت تحصیلی و پروژه مهر، جم جزو برترینهای استان بوده است.
نیکخواه خاطرنشان کرد: اخیرا یکی از معاونین اداره کل از جم بازدید داشت و به گفته وی، جایگاه جم در آموزش و پرورش کشور نیز بینظیر است.
فعالسازی طرح صدای دانش آموز
نیکخواه ادامه داد: در ابتدای فعالیت در آموزش و پرورش، دو نیروی پرتلاش در آموزش به کار گرفته شده است و هیچ نگاه سیاسی نیز در آموزش و پرورش وجود ندارد چون آموزش و پرورش جای سیاسیکاری نیست.
مدیر آموزش و پرورش جم تصریح کرد: رویکردم این است که در بحث مهارتهای زندگی دانش آموزان، نهادینه سازی تفکر انتقادی، جلوگیری از آسیبهای اجتماعی با نگاه امروزی نیاز است در مدارس بیشتر کار شود؛ در این زمینهها کمیته خود مراقبتی در مدارس ابتدایی و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در دبیرستانها تشکیل شده است.
وی با بیان اینکه طرح صدای دانش آموز برای بیان مطالبات دانشآموزان برای اولین بار در شهرستان جم اجرا شده است، افزود: برنامههای توانمندسازی معلمان و تقویت بنیه علمی دانش آموزان در دستور کار آموزش و پرورش جم است.
وی بیان کرد: کلاسهای کنکور در هشت پایگاه و کلاسهای تقویتی در بسیاری از مدارس متوسطه شهرستان جم آغاز شده است.
افتتاح ۲ مدرسه جدید
نیکخواه با بیان اینکه دو مدرسه در دهه فجر افتتاح میشود افزود: شهرستان جم هفت مدرسه تخریبی و ۲۱ مدرسه فاقد فضای آموزشی دارد.
مدیر آموزش و پرورش جم با بیان اینکه شهرستان به ۲۸ فضای آموزشی جدید نیاز دارد اظهار داشت: موضوع نگرانکننده دیگر مهاجر پذیری جم و سیل حضور کارکنان شرکتهای نفتی در شهرستان است که سبب شده در شهر جم، هر ساله به فضاهای آموزشی جدید نیاز داشته باشد.
وی گفت: اخیرا اداره کل نوسازی اعلام کرده ۲۱۰ کلاس درس توسط نفتیها در استان احداث شده است؛ طبق بررسیها فقط ۱۵ کلاس درس در جم احداث شده در حالیکه تبعات حضور نفت در شهرستان جم بیشتر از شهرستانهای دیگر است؛ حتی حضور خانوادههای کارکنان نفت نیز در شهرستان جم سبب شده به فضاهای آموزشی جدید نیاز داشته باشیم، باید پتروشیمیها و سازمان منطقه ویژه برای کمک به زیرساختهای آموزشی جم پیشگام شوند.
وی ادامه داد: طرح تجلیل از فرزندان فرهنگیان شهرستان در برنامه آموزش و پرورش است و همچنین خبرهای خوشی در زمینه رفاهی برای فرهنگیان شهرستان داریم که در فرصتهای بعدی خدمت همکاران اعلام میکنم.
نمایشگاه تخصصی کتاب کودک و نوجوان
نیکخواه بیان داشت: نمایشگاه تخصصی کتاب کودک و نوجوان در دهه فجر در جم برپا میشود و همچنین کلاسهای فرهنگی و هنری برای آمادگی دانشآموزان نیز برگزار میشود.
وی در زمینه ایجاد اداره آموزش و پرورش ریز نیز گفت: از همان ابتدای حضور در آموزش و پرورش، متوجه این موضوع بودهام و با نماینده مجلس نیز مطرح کردم و طبق گفته خانم الماسی و براساس پاسخ نامه وزارت خانه به نامه ایشان، هر گونه توسعه آموزش و پرورش ممنوع است؛ با این حال اگر بدانیم پیگیریها جواب میدهد آماده پیگیری هستیم.
نیکخواه گفت: در زمینه افت تحصیلی نیز در شهرستان جم افت تحصیلی نداشتیم چرا که موفقیت دانشآموزان شهرستان در امتحانات نهایی سال سوم و قبولی کنکور، این را میگوید.
نظر شما