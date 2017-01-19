به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام عبدالله حاجیانی در نشست شورای عالی آموزش منطقه ویژه پارس ضمن عرض تسلیت به مناسبت درگذشت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، اظهار داشت: سال ۱۳۷۵ در حالی برنامه سفر آیت‌الله هاشمی رئیس جمهور وقت به استان بوشهر به ما ارائه شد که خبری از آغاز فعالیت در پارس جنوبی در این برنامه نبود.

وی اضافه کرد: عقیده داشتم که بزرگترین پروژه ایران باید به دست مردی بزرگ کلنگ‌زنی شود و به همین‌ منظور تلاش و پیگیری کردیم که در سفر آیت‌الله هاشمی به استان بوشهر این برنامه نیز گنجانده شود.

نماینده سابق استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: پیش از انجام این سفر به دفتر آیت‌الله هاشمی رفتم و در مورد پارس جنوبی و ضرورت کلنگ‌زنی آن با ایشان مذاکره کردم و ایشان نیز همان جا دستور گنجاندن برنامه کلنگ‌زنی پارس جنوبی در برنامه سفر را دادند.

وی ادامه داد: در فاصله بسیار کمی که به سفر آیت‌الله هاشمی مانده بود، وزارت نفت فقط توانست محل فرود بالگردها و یک فنس کوچک را آماده کند. کلنگ‌زنی هم به جای استفاده از کلنگ با بیل مکانیکی انجام شد چرا که این پروژه بزرگ بود و باید اینگونه آغاز می‌شد.

حاجیانی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت بالای موضوع آموزش اشاره کرد و افزود: کارهای خوبی در حوزه آموزش سازمانی صورت گرفته بود ولی ما تلاش کردیم که آموزش برون‌سازمانی نیز گسترش یابد و تلاش شد با راه‌اندازی واحد آموزش، بهترین خدمات ارائه شود.

وی تصریح کرد: شورای آموزش منطقه ویژه پارس باید برای دانشگاه‌های استان و به ویژه مراکز آموزشی در جنوب استان برنامه‌ریزی کند چراکه بالاترین جایگاه‌های شغلی اینجاست و باید نیازسنجی اینجا انجام شود.

مدیر اسبق کار و اشتغال منطقه ویژه پارس خاطرنشان کرد: در کشورهای پیشرفته دنیا این تجهیزات و امکانات نیست که حرف اول را می‌زند، بلکه نیروی انسانی توانمند که حرف اول را در توسعه می زند.