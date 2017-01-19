اعلام آمادگی دستگاه قضایی البرز برای تامین امنیت حوزه صنعت

به گزارش خبرنگار مهر، احمد فاضلیان صبح پنجشنبه در تور قضایی شرکت شهرک های صنعتی استان که در شهرک صنعتی سپهر نظرآباد برگزار شد، اظهار کرد: این تور فرصت بسیار خوبی برای آشنایی دستگاه قضا با صنایع استان است.

وی با اشاره به شعار «شغل بیشتر بزهکاری کمتر»، گفت: تلاش برای ایجاد شغل بیشتر باعث می شود که در جامعه فضای امن تری را شاهد باشیم.

رئیس کل دادگستری استان البرز با تاکید بر اینکه امنیت سرمایه گذاری یکی از مقوله های بسیار مهم محسوب می شود، افزود: دستگاه قضایی نقش بسیار مهمی در این زمینه دارد.

وی یکی از سیاست های اصلی دستگاه قضا را حمایت از بخش تولید و صنایع دانست و گفت: در استان البرز ظرفیت های خوب صنعتی وجود دارد به همین منظور دستگاه قضا همه تلاش خود را برای توسعه استان انجام می دهد.

فاضلیان با بیان اینکه صنعتگران استان علی رغم مشکلات موجود در صحنه کار و تلاش حضور دارند، از آمادگی دستگاه قضا برای تامین امنیت این حوزه خبر داد و گفت: محور اساسی توسعه استان تقویت حوزه صنعت است به همین منظور همه دستگاه ها باید زمینه را برای دستیابی به توسعه پایدار و ایجاد فرصت های شغلی فراهم کنند.