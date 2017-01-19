به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان سیروس همتی برپایی هرنوع فستیوال و جشنواره ای با موضوع تئاتر را بهانه ای برای زنده نگه داشتن این هنر دانست و تصریح کرد: با توجه به مشکلات اقتصادی و تحریم هایی که برای کشور لحاظ شده اجرای این نوع برنامه ها نشانه توجه متولیان فرهنگی و هنری در هر استانی است.

وی با بیان این نکته که چند کار اجرا شده تاکنون مرا به وجد آورده، افزود: برخی آثار که در این دو روز اجرا شد با نمایش های تهران برابری می کرد.

داور جشنواره تئاتر خیابانی قرآن و عترت گلستان خواستار تولید آثار با توجه به ظرفیت های بومی و سنتی استان شد و اظهار کرد: بخشی از تئاتر باید نمایانگر آئین، فرهنگ، سنت، لباس و لهجه بومی هر منطقه ای باشد.

وی از بومی نبودن تئاتر و گنجانده نشدن آداب و رسوم مردم گلستان در اجراها اظهار نارضایتی کرد و گفت: به جز یک اجرا که در آن از لهجه و لباس و آئین محلی استفاده شده بود در سایر آثار چنین شرایطی را مشاهده نکردم.

همتی در عین حال ظرفیت تئاتر استان را بالا ارزیابی کرده و افزود: در مجموع آثار ارائه شده از سطح خوبی برخوردار بود اما جا دارد موارد گفته شده در آن گنجاده شود.

وی که آثار بخش نمایشنامه نویسی را هم داوری کرده در این باره، گفت: از متون نمایشنامه ها لذت بردم زیرا هنرمندان در این حوزه به زیبایی به مباحث مختلف پرداخته بودند.

این کارگردان کشوری در خاتمه خواستار تداوم در برگزاری این نوع برنامه ها شد و اظهار کرد: در دوره های اول برگزاری این جشنواره ها متولیان متوجه خطاها و اشتباهات خود می شوند و اما در صورت تکرار، جشنواره ها سمت و سوی خود را پیدا می کنند به همین خاطر نیاز است با استمرار در برگزاری این برنامه ها افراد مستعد و توانمند شناسایی و استعدادهای آن‌ها تقویت شود.