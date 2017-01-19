سارقان طلا فروشی در شال دستگیر شدند

سرهنگ حسین علیان نژادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی تماس تلفنی با مرکز فوریت های پلیس مبنی بر اینکه افرادی با مراجعه به مغازه طلا فروشی به بهانه خرید طلا اقدام به سرقت طلا کرده اند، ماموران انتظامی بخش شال سریعا به محل مورد نظر اعزام شدند.

وی ادامه داد: با حضور ماموران در محل مشخص شد شاکی پس از پی بردن به سرقت چهار عدد النگو توسط مشتریان به شیوه کش و روزنی درب مغازه را قفل و از خروج سارقان جلوگیری و سارقان که یک مرد وسه زن بوده توسط ماموران دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان بوئین زهرا افزود: ماموران با انتقال متهمان به مقر پلیس و انجام بازجویی فنی از آنان به سرقت از یک باب مغازه طلافروشی نیز در بخش شال در تیرماه سال جاری نیز اعتراف کردند.

سرهنگ علیان نژادی تصریح کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده و معرفی به مراجع قضایی با صدور قرار لازم روانه زندان شدند.

دستگیری ۲ سارق و کشف ۹ فقره سرقت در بوئین زهرا

فرمانده انتظامی شهرستان بوئین زهرا در ادامه از دستگیری دو سارق وکشف نه فقره سرقت ترانس برق در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ علیان نژادی گفت: ماموران انتظامی شهرستان بوئین زهرا حین گشت زنی موفق به دستگیری دو سارق شدند که با انتقال به پلیس به نه فقره ترانس برق اعتراف کردند.

وی افزود: سارقان پی از اعتراف به سرقت با تشکیل پرونده و معرفی به مراجع قضایی با صدور قرار مناسب روانه زندان شدند.

وی ضمن تقدیر و تشکر از همکاری و مشارکت مردم با پلیس در راستای برقراری نظم و امنیت از کلیه شهروندان خواست ضمن رعایت نکات ایمنی و توجه به هشدار های انتظامی، با مشاهده هرگونه موارد مشکوک، با تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

