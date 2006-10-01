وجود بزرگ ترين بخش ICU جراحي قلب در مشهد

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در مشهد ، رئيس بيمارستان فوق تخصصي رضوي در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بيمارستان فوق تخصصي رضوي با وجود 24 تخت ويژه كه همه تخت ها به امكانات ICU مجهز است ، بزرگ ترين ICU جراحي قلب را در كشور داراست.

دكتر محمد حسن نظافتي افزود: در اين بيمارستان روزانه 25 عمل قلب با 10 اتاق عمل انجام مي شود كه پيشرفته ترين امكانات خدمات رفاهي و درماني ارائه مي شود.

وي گفت: در اين بيمارستان تعويض و ترميم دريچه هاي قلب و همچنين عروق كرنل به روش ويدئويي انجام مي شود.

رئيس بيمارستان فوق تخصصي رضوي تصريح كرد: هدف از تاسيس اين بيمارستان ، ايجاد بيمارستان مرجع و نمونه در منطقه خاورميانه است كه بتواند عمل هاي جراحي شاخص كه از عهده مراكز و بيمارستان هاي ديگر ساخته نيست ، انجام دهد.

وي افزود: توجه به درمان بيماران قلبي ويژه پيوند قلب ، عمل بيماران قلبي مادرزادي و اكتسابي و استفاده از روش هاي مدرن جراحي قلب و ورود ربات جراح به اين مركز از مهم ترين اهداف تاسيس اين بيمارستان است.

نظافتي با تاكيد بر آنكه آستان قدس هدف انتفاعي ندارد و تنها بدنبال خدمات پزشكي به بيماران است تصريح كرد: تعرفه هاي اين مركز خارج از مصوبات نظام پزشكي نيست اما هزينه بالاي عمل جراحي در اين مركز با توجه به امكانات پاسخگوي اين نيازها نيست.

فوق تخصص جراحي قلب گفت: ايران نسبت به بسياري از كشورهاي اروپايي از نظر درماني در جايگاه بسيار خوبي قرار دارد كه در آينده اميد است از اين وضعيت كنوني خارج شده و در راه رسيدن به بهترين گام بردارد.

وي با تاكيد بر آنكه تنها ضعف سيستم آموزشي كشور عدم وجود پژوهش است ، گفت: بيمارستان رضوي با تخصيص اعتبارات ويژه ، تحقيق و پژوهش در زمينه قلب را شروع كرده است كه در آينده نزديك نتايج آن به خدمت علم پزشكي درخواهد آمد.

