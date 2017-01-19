  1. جامعه
  2. انتظامی
۳۰ دی ۱۳۹۵، ۱۲:۴۶

جانشین رییس پلیس تهران بزرگ:

مردم از تردد بی جا درمحل حادثه خودداری کنند/محدودیت ها ادامه دارد

مردم از تردد بی جا درمحل حادثه خودداری کنند/محدودیت ها ادامه دارد

جانشین رییس پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به اینکه محدودیت های ترافیکی در محل حادثه همچنان ادامه دارد گفت: با توجه به عمق فاجعه محدودیت های ترافیکی افزایش یافته است.

حسن عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به تردد خودروهای امداد رسانی محدودیت ترافیکی از میدان امام خمینی(ره)، خیابان کارگر، میدان فردوسی و میدان بهارستان اعمال شده است و از تردد موتور سیکلت و عابران پیاده و خودروهای شخصی در این محدوده جلوگیری به عمل خواهد آمد.

عابدی با اشاره به دلیل اینکه طرح ترافیک  در روز پنج شنبه تا ساعت ۱۲ ادامه دارد و با اتمام زمان طرح، تردد در این محدوده افزایش پیدا می کند، از شهروندان درخواست کرد از تردد بی جا در این مسیرها و مسیرهای منتهی به محل ساختمان پلاسکو و خیابان جمهوری و میدان فردوسی جدا خودداری کنند.

کد مطلب 3881516

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها