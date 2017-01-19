مردم از تردد بی جا درمحل حادثه خودداری کنند/محدودیت ها ادامه دارد

حسن عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به تردد خودروهای امداد رسانی محدودیت ترافیکی از میدان امام خمینی(ره)، خیابان کارگر، میدان فردوسی و میدان بهارستان اعمال شده است و از تردد موتور سیکلت و عابران پیاده و خودروهای شخصی در این محدوده جلوگیری به عمل خواهد آمد.

عابدی با اشاره به دلیل اینکه طرح ترافیک در روز پنج شنبه تا ساعت ۱۲ ادامه دارد و با اتمام زمان طرح، تردد در این محدوده افزایش پیدا می کند، از شهروندان درخواست کرد از تردد بی جا در این مسیرها و مسیرهای منتهی به محل ساختمان پلاسکو و خیابان جمهوری و میدان فردوسی جدا خودداری کنند.