کارآفرینی باید به یک ارزش اجتماعی تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمید کلانتری در مراسم تجلیل از کارآفرینان برتر استان یزد اظهار داشت: کارآفرینی در نظام اقتصادی همه کشورها از جایگاه والایی برخوردار است و کارآفرینان در خط مقدم مسائل اقتصادی قرار دارند به همین دلیل کار آنها دارای ارزش و جایگاهی ویژه است.

وی ادامه داد: فرهنگ کارآفرینی به لحاظ اهمیتی که برای کار و تلاش و تولید قائل است، باید به یک ارزش در جامعه تبدیل شود زیرا فعالیت در عرصه تولید، حضور در عرصه نبرد اقتصادی است.

کلانتری خاطرنشان کرد: همانگونه که در دوران دفاع مقدس رزمندگان مورد توجه بودند امروز نیز در عرصه نبرد اقتصادی، کارآفرینان باید با ارزش و مورد توجه قرار گیرند.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: متاسفانه هنوز نگاهی که به کارآفرینان وجود دارد، نگاهی صمیمانه نیز چه بسا که عده ای تنگ نظری‌هایی در مورد کارآفرینان دارند.

وی افزود: این در حالی است که در شرایط اقتصادی فعلی باید بستری فراهم شود که کارآفرینان با انگیزه بیشتر مشغول به کار و فعالیت شوند.

کلانتری ادامه داد: حضور کارآفرینانی که تلاش می‌کنند به رغم مشکلات اقتصادی، رکود، نبود بازار فروش، کمبود نقدینگی و ... که متأثر از شرایط کشور است، تولید را سرپا نگاه دارند و اشتغال ایجاد شده در واحدهای خود را حفظ کنند، بسیار ارزشمند و به منزله جهاد است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ابراز تأسف از اینکه فضای آموزشی ما فضای مناسبی برای پرورش کارآفرینان نیست، عنوان کرد: اغلب فارغ التحصیلان ما میل به پشت میزنشینی دارند و عده کمی از آنها ایده های کارآفرینانه دارند.

وی بر لزوم قرین شدن کارآفرینی با دانش روز تاکید کرد و افزود: از جمله مواردی که باید در کارآفرینی مورد توجه قرار گیرد، ملاحظات اقلیمی، نیاز بازار و جامعه و مزیت‌ها و محدودیت‌های سرمایه گذاری در برخی رشته ها است.