تخفیف ۷۰ درصدی پوشاک در شیراز کلاهبرداری است

احمد ابراهیمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این سؤال که چگونه مغازه‌های فروش پوشاک ۵۰ تا ۷۰ درصد تخفیف را اعلام می‌کنند تأکید کرد: این‌گونه اعلام تخفیف دروغ و کلاه‌برداری است و واقعیت ندارد.

وی تأکید کرد: طبق قانون میزان سودی که فروشندگان می‌توانند بر روی قیمت خرید کالا اضافه کنند ۲۲ درصد است که با توجه به وضعیت بازار میزان سود از این رقم کمتر است اما نرخ خرید پوشاک، نرخ کرایه حمل و نرخ فروش به میزانی است که ارائه تخفیف ۷۰ درصد غیرممکن است.

رئیس اتحادیه پوشاک شیراز با اشاره به اینکه تنها ۴ نمایندگی پوشاک معتبر خارجی در شیراز فعال است، گفت: این تعداد برندی که در خیابان‌های شهر شیراز مشاهده می‌شود حرکتی برای جلب مشتری است زیرا طی تحقیقات و بررسی‌های انجام‌شده تنها ۴ برند نمایندگی واقعی و مورد تائید در شیراز دارند.

ابراهیمی بابیان اینکه عدم آگاهی مردم به گران‌فروشی کمک می‌کند، گفت: اجناس برند و مارک‌های معتبر جهانی دارای نرخ‌های مشخص هستند که با دیگر شعبه‌ها نیز یکسان است اما متأسفانه برخی از مردم به مارک‌های دوخته‌شده بر روی یک لباس توجه می‌کنند و نرخ چندین برابری و غیرواقعی را برای یک مانتو یا پیراهن پرداخت می‌کنند.

وی ادامه داد: طی هماهنگی‌های انجام‌شده با بازرسی اصناف، هفته آینده رسیدگی به مغازه‌هایی که با عنوان برند تخفیف‌های غیرواقعی را تبلیغ می‌کنند آغاز می‌شود.