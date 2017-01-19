محرومیت زدایی نیازمند مشارکت همه جانبه است

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار پیش از ظهر پنجشنبه در جلسه مجمع خیرین بسیج سازندگی مازندران، اظهار کرد: بسیج سازندگی استان مازندران در حوزه‌های مختلف اقتصاد مقاومتی، اردوهای جهادی و فعالیت‌های فرهنگی تاکنون اقدامات اثر بخشی داشته و موفق عمل کرده است.

وی در ادامه ضمن اعلام رضایتمندی و ابراز خرسندی از برگزاری اردوهای جهادی، گفت: اگر بخواهیم وضعیت توسعه ای روستاها و شهرهای استان را با قبل از انقلاب مقایسه کنیم قطع به یقین اقداماتی که پس از پیروزی انقلاب در جهت محرومیت زدایی انجام شد در نوع خود بی نظیر و چشمگیر بوده است و امیدوارم این اقدامات خیرخواهانه همچنان تداوم داشته باشد.

استاندار مازندران، تصریح کرد: مسئولیت و مدیریت زمانی ارزشمند است که با خدمت رسانی به مردم همراه باشد لذا همه ما باید به نکته واقف باشیم که با اقدامات اثربخش لبخند را بر لبان مردم بنشانیم.

فلاح جلودار، با ابراز رضایت از هم افزایی که بین دستگاه‌ها و مسئولان آن در استان وجود دارد، گفت: ظرفیت‌های بالقوه زیادی در استان داریم که با یک حرکت کوچک می‌توانیم به نتایج خوبی برسیم البته در بحث پیشگیری از طلاق؛ شاهدیم که چگونه با هم افزایی توانستیم نرخ رشد این آسیب اجتماعی را در استان کاهش دهیم.

وی، افزود: امروزه دیگر تنها نبود پول و سرمایه یک شکل از محرومیت نیست بلکه ضعف‌های فرهنگی، آسیب‌های اجتماعی و بسیاری از خلاهای اجتماعی و فرهنگی محرومیت به شمار میآی که باید برای رفع همه آن‌ها از ظرفیت‌هایی که تاکنون به آن توجه نشده استفاده کنیم.

استاندار مازندران، در ادامه با اشاره به کاروان عظیم پیاده مردم به کربلای معلی در ایام پایانی ماه صفر، گفت: افرادی که این مسیر طاقت فرسا را با وجود همه مشکلات به عشق امام حسین (ع) و با یک انگیزه درونی طی طریق می‌کنند ظرفیت‌های ارزشمندی هستند که می‌توانند در رفع بسیاری از محرومیت‌های فرهنگی و اجتماعی از آن‌ها مشارکت و همکاری گرفت.

فلاح جلودار، با اعلام اینکه نیروهای ارزشی همواره در بسیار از مشکلات همراه نظام و انقلاب بودند، اضافه کرد: سپاه کربلا در پیوند این ظرفیت‌ها و سرمایه‌های فرهنگی و دینی با بخش‌های محروم جامعه می‌تواند نقش موثری ایفاء کند.

وی ادامه داد: تجربیات شما (سپاه کربلا) تاکنون در حوزه مشارکت مردم و بسیج نیروها، اثر بخش بوده و از این پس هم باید روی سازماندهی قوی تر عمل شود تا در فعالیت‌های چهارگانه ای (عمرانی، بهداشت و درمان، علمی و فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی) که بر عهده بسیج سازندگی است، از حضور افراد بسیار علاقمند و توانمندی که در قلب روستاهای استان هستند، استفاده شود.