احصايي در توضيح بيشتر اين خبر به خبرنگار مهر گفت: "گروه ما 26 مهرماه به آلمان مي رود و 28 مهرماه يك اجرا در شهر مولهايم خواهد داشت. اين سفر به دعوت روبروتو چولي كارگردان گروه تئاتر روهر انجام گرفته و تمام هزينه هاي سفر هم از سوي اين گروه پرداخت شده و اداره كل هنرهاي نمايشي حمايت كننده ما در اين سفر نبوده است."

وي با اشاره به اينكه نمايش "حقيقت اينه كه ..." بدون تغييري نسبت به جشنواره فجر در جشنواره مولهايم اجرا مي شود، ادامه داد: "در اجراي جشنواره فجر مقداري از موسيقي نمايش را كم كردم. اين نمايش در مولهايم هم به همان شكل اجرا مي شود. همانطور كه پيش از اين در جشنواره فرايبورگ هم نمايش بدون تغيير روي صحنه رفت."

احصايي با بيان اينكه سفرهاي ديگر اين نمايش به جشنواره هاي ديگر تاكنون قطعي نشده گفت: "صحبت هايي براي اجراي نمايش در جشنواره هاي ديگر هم انجام شده كه چون هيچيك از آنها قطعي نيست، ترجيح مي دهم صحبتي درباره آن نكنم."

"حقيقت اينه كه خورشيد دور ما مي گرده" آذرماه سال گذشته در تالار قشقايي مجموعه تئاتر شهر روي صحنه رفت و پس از آن در جشنواره فجر نيز اجرا شد. اين نمايش خردادماه امسال به دعوت گروه مارين باد به سرپرستي ديتر كومل به جشنواره فرايبورگ آلمان دعوت شد و با حمايت اداره كل هنرهاي نمايشي در اين جشنواره روي صحنه رفت.

اين نمايش كاري از گروه تئاتر امروز است كه قرار است نمايش "ترمينال" را به كارگرداني سيامك احصايي در نيمه دوم سال اجراي عمومي كند، اما زمان اجراي آن تاكنون مشخص نشده است.