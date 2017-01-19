توزیع وسایل توانبخشی بین مددجویان بهزیستی ایلام

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمان عزیزنیا گفت: این وسایل شامل ویلچر، واکر، عصا، تشک مواج، تخت، عینک، ساعت نابینایان، کاغذ بریل، پوشینه و وسایل بهداشتی، سمعک، باطری و قطعات سمعک است.

وی اظهارکرد: از مجموع وسایل خریداری شده یک میلیارد و ۱۶۰ میلیون ریال برای توانخواهان جسمی، حرکتی، ۲۸۰ میلیون ریال برای توانخواهان نابینا، ۷۰۰ میلیون ریال برای سالمندان و توانخواهان زمین گیر و ۱۰۰ میلیون ریال برای توانخواهان ناشنوا هزینه شده است.

عزیزنیا افزود: تا پایان سال خریداری و توزیع وسایل توانبخشی بین مددجویان ادامه خواهد داشت.

بیش از ۱۱ هزار معلول در استان شناسایی شده است.