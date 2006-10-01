مي خواهيم شايستگي هاي پيكان را ثابت كنيم/ اين بازي جنگ هافبك هاست

مهدي نوري هافبك دفاعي تيم فوتبال پيكان با بيان اين مطلب به خبرنگارمهر افزود : هرچند مقابل پرسپوليس بازي سختي پيش رو داريم و آنها با پيروزي پرگل مقابل استقلال اهواز از روحيه بالايي برخوردارند ولي بازيكنان ما هم براي اثبات توانايي هاي خود با انگيزه بالايي به ميدان خواهند آمد و بدنبال نتيجه اين ديدار هستند.

نوري با بيان اينكه پيكان نسبت به هفته هاي ابتدايي ليگ ازشرايط بهتري برخوردار است و به هماهنگي لازم دست يافته است، اظهار داشت: با شناختي كه از پرسوليس داريم در بازي فردا بدنبال ارائه يك فوتبال هجومي و تماشاگرپسند هستيم و با روحيه اي كه از پيروزي مقابل راه آهن بدست آورديم با تمام توان به مصاف پرسپوليس خواهيم رفت.

وي با بيان اينكه دراين ديدارجنگ اصلي بين هافبك هاي دو تيم خواهد بود تصريح كرد : پرسپوليس در خط مياني از بازيكنان بازيساز و خلاقي سود مي برد و تمام هدف ما از كار انداختن خط مياني اين تيم و قطع كردن ارتباط هافبك ها و مهاجمان اين تيم است و به عنوان بازيكني كه درخط هافبك دفاعي بازي مي كنم دربازي فردا مسئوليت سنگيني برعهده دارم و اميدوارم بتوانم وظايفم را به نحو احسن انجام دهم.



هافبك تيم فوتبال پيكان با بيان اينكه دارابينيان نقاط ضعف و قوت پرسپوليس را به خوبي براي بازيكنان اين تيم آناليز كرده است گفت : دارابينيان بواسطه حضور چندين ساله اش در فوتبال ايران شناخت خوبي از تيم هاي ليگ برتر دارد و ظرف روزهاي گذشته روي نقاط ضعف پرسپوليس در تمرينات برنامه ريزي كرده و اميدوارم بتوانيم در بازي فردا از اين نكات را در زمين پياده كنيم .