طرح ممنوعیت تولید چاقو مبنای کارشناسی دقیقی نداشته است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی خاتمی ظهر پنجشنبه در جمع روسای اتحادیه های صنفی استان زنجان با بیان اینکه ما به هیچ وجه به طرح ممنوعیت تولید و حمل چاقو اعتقاد نداشتیم، افزود: وقوع جرم زمینه های متعددی دارد و هر چیزی حتی سنگ و کلوخ هم می تواند به غیر از چاقو به عنوان ابزار ارتکاب جرم مدنظر قرار داده شود.

وی همزمانی ورود رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی با رای گیری برای طرح ممنوعیت تولید و حمل چاقو را در مصوب شدن این طرح مهم دانست و ادامه داد: وقت و زمان مناسبی برای اخطار و مخالفت با این طرح وجود نداشته و کارشناسی دقیقی صورت نگرفته است.

رئیس مجمع نمایندگان استان زنجان گفت:طرح ممنوعیت تولید چاقو مبانی کارشناسی دقیقی نداشته است و باید در این طرح همه جوانب در نظر گرفته می شد.

خاتمی افزود: امیدواریم مباحث کارشناسی و حقوقی تاثیر خود را قبل از نهایی شدن اجرای قانون منع حمل سلاح های سرد بر فضای کمیسیون حقوقی و قضایی و مجلس بگذارد تا این طرح با دقت نظر بیشتری به تصویب نهایی برسد.

وی با انتقاد از صادرات هنر های دستی به صورت زیر باری، گفت: باید این هنرها را طوری تولید و مورد استفاده قرار داد که در دنیا به این کار غبطه بخورند.

نماینده مردم ماهنشان و ایجرود در مجلس شورای اسلامی به ضرورت حمایت از صنایع دستی و هنرهای سنتی در استان زنجان تاکید کرد و گفت: برخی نقص ها در خصوص نحوه عرضه، فروش و صادرات در صنعت چاقوسازی در استان حتی قبل از طرح ممنوعیت سلاح سرد وجود داشت.

خاتمی با بیان اینکه تلاش خود را برای تجدید این طرح در مجلس به شدت ادامه خواهیم داد، افزود: توسعه صنایع دستی استان زنجان نیاز به حمایت دارد.

همچنین رئیس اتاق اصناف استان زنجان با بیان اینکه اجرایی شدن مصوبه تولید و حمل چاقو باعث بیکار شدن ۱۵ هزار نفر از فعالان این صنعت خواهد شد، اظهار داشت: این مصوبه نگاه جامعه را نیز نسبت به صنعت چاقو با خطر مواجه خواهد کرد.

رحیم حاج نایبی با اشاره به اینکه این مصوبه در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است، گفت: خوشبختانه با اعتراضات به عمل آمده به کمیسیون حقوقی مجلس برای کارشناسی دقیق برگشت داده شده است.

وی با انتقاد از نمایندگان مجلس در خصوص مصوب کردن طرح ممنوعیت تولید و حمل چاقو، افزود: اشتغال یا طرح ممنوعیت تولید چاقو در زنجان به زمین خواهد خورد و باید بر روی این مصوبه کارشناسی دقیقی صورت گرفته و در این زمینه تجدید نظر به عمل آورند.