کل اعتبارات سرانه ما یک میلیارد تومان است/کسری بودجه داریم

به گزارش خبرنگار مهر، سلیمان محبی امروز پنجشنبه در همایش گرامیداشت هفته شورای آموزش و پرورش که در سالن شهید صدوقی کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: از ۲۴ تا ۳۰ دی ماه هفته شورای آموزش و پرورش نامگذاری شده که امروز آخرین روز این هفته است.

وی آموزش و پرورش را دستگاهی فرا نهادی دانست و افزود: با توجه به اینکه آموزش و پرورش سنگ زیربنای پیشرفت هر کشوری است هدف از این شوراها جذب مشارکت مردمی و سایر دستگاهها برای پیشرفت آموزش و پرورش است.

۳۲۰ دانش آموز در استان داریم

محبی خاطر نشان کرد: به دلیل اینکه بودجه آموزش و پرورش نسبت به وسعت و گستردگی آن کم است و با کسری بودجه همواره مواجه هستیم و ممکن است شکاف بین تقاضا و آموزش بیشتر شود لذا نگرش برنامه ریزان معطوف به استفاده موثر ابزارهایی شده که بتوان نقش مردم را افزایش دهیم.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه یادآور شد: دولت ها به تنهایی قادر به اداره آموزش و پرورش را نیستند و مشارکت فکری و عملی مردم در این زمینه امری اجتناب ناپذیر است و تشکیل شوراها زمینه جلب و توجه مردم را در تصمیم گیری فراهم خواهد کرد.

محبی دانش آموزان را دولتمردان آینده جامعه عنوان کرد و گفت: در استان ۳۲۰ هزار دانش آموز، بیش از ۴ هزار و ۶۰۰ مدرسه، ۲۸ هزار و ۲۰۰ فرهنگی شاغل و نزدیک به ۱۸ هزار فرهنگی بازنشسته داریم و این جمعیت زیادی را در استان تشکیل می دهد.

وی به سخنان رهبر در خصوص جمعیت خانواده دانش آموزان در کشور اشاره کرد و گفت: در کشور ما بعد از انقلاب خدمات شایسته ای در آموزش و پرورش صورت گرفته اما این کافی نیست و باید تلاش ها را مضاعف کنیم.

محبی ادامه داد: معلمین در مدارس با عشق به تعهدات خود عمل می کنند و توقع دارند که مجلس در راستای زحمات آنها به وضعیت معیشتی آنها نگاه ویژه داشته باشند.

۴۵۰۰ مدرسه در استان هوشمندسازی شده اند

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه در خصوص مشارکت‌های مردمی و خیرین مدرسه ساز بیان کرد: تا کنون ۳۳ مدرسه توسط خیرین مدرسه ساز در استان ساخته و تجهیز شده است و در حال حاضر ۶ مدرسه هم در دست ساخت است.

به گفته مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه مبلغ ۵ میلیارد تومان مشارکتهای مردمی به آموزش و پرورش پرداخت شده است.

محبی تصریح کرد: در سال ۹۵ کل اعتبارات که به عنوان سرانه به ما تعلق گرفت نزدیک ۱ میلیارد تومان بوده که برای تجهیز ۴ هزار و ۶۰۰ مدرسه به مبلغ بیشتری نیاز داریم.

وی گفت: امروز برای تجهیز گرمایشی و سرمایشی مدارس ۲۰ میلیارد تومان هزینه شده و حتی مدارس دورافتاده هم از شوفاژ استفاده می کنند و تعداد کمی از مدارس دارای بخاری های کاربراتوری و استاندارد هستند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه تعداد مدارس هوشمند استان را ۴ هزار و ۵۰۰ مدرسه اعلام کرد و بیان داشت: باید از این امکانات نهایت استفاده را ببریم.

فعالیت ۱۸ دارالقرآن و ۲۲ پژوهش سرای دانش آموزی در کرمانشاه

وی اذعان داشت: در گذشته ۳ دارالقرآن در استان داشتیم که امروز به ۱۸ دارالقرآن ارتقاء یافته همچنین در گذشته ۲ پژوهش سرا داشتیم و امروز با تلاش توانستیم این رقم را به ۲۲ مورد برسانیم.

محبی خاطر نشان کرد: امروز در مدارس سطح استان آزمایشگاه نانوفناوری داریم که حتی مشابه آن را در دانشگاهها ندارند.

وی به کسب رتبه های برتر دانش آموزان در رشته های مختلف علمی و ورزشی و هنری اشاره کرد و ابراز داشت: در پروژه مهر برای نخستین بار توانستیم مقام اول را در کشور کسب کنیم.

محبی گفت: در این راستا بعنوان دستگاه برتر در امر ترویج و گسترش اقامه نماز در استان و همچنین نانوفناوری استان کرمانشاه در بین ۳۱ استان کشور توانست مقام دوم را کسب کند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه در پایان گفت: مهم نیست مسئول چه کسی باشد مهم این است که برای استان دلسوز باشد.