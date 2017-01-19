۲۳۰ میلیون دلار محصولات دانش بنیان از کرمان صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حسینی نژاد صبح پنجشنبه در نشست مجمع نمایندگان استان کرمان سهم استان کرمان در تولید ناخالص داخلی را ۳۷ درصد عنوان کرد و گفت: در صدد هستیم سهم ۳۱ درصدی صنعت و معدن در این زمینه را به ۴۰ درصد برسانیم.

وی ذخایر معدنی شناسایی شده استان کرمان طی ۶۰ سال گذشته را ۴.۷ میلیارد تن عنوان و تصریح کرد: طی دو سال گذشته ۱.۱ میلیارد تن به این میزان افزوده شده است.

حسینی نژاد از پیش بینی تکمیل زنجیره فولاد و مس در قالب پروژه های اقتصاد مقاومتی در استان کرمان خبر داد و افزود: در دولت تدبیر و امید مجوز پهنه های معدنی افرادی که فاقد توان مالی و فنی بودند لغو و به افراد توانمند واگذار شد.

وی ۲۳۰ میلیون دلار از ۹۰۰ میلیون دلار صادرات استان کرمان را مربوط به محصولات دانش بنیان دانست و افزود: کرمان در زمینه برنامه تعیین شده برای افزایش صادرات ۱۳ درصد جلوتر از سقف است.

سرپرست صنعت، معدن و تجارت استان کرمان صادرات محصولات استان کرمان را دو میلیون دلار عنوان و تصریح کرد: از این میزان یک میلیون و ۲۶۰ میلیون دلار در استان کرمان و مابقی صادرات از سایر گمرکات کشور صورت گرفته است.

حسینی نژاد همچنین با اشاره به اینکه ۲۱ درصد استخراج کشور مربوط به استان کرمان است، افزود: ۳۶ درصد وصول حقوق دولتی از استان کرمان پرداخت می‌ شود.